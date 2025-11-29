„Ani policie, ani armáda, ani tamní civilní obrana na naše požadavky nereagovali,“ řekl Dauda Gwanja, jehož patnáctiletý syn Zakaríja byl mezi žáky unesenými ze školy St. Mary ve vesnici Papiri.
Místo toho vesnice zařídila, aby areál střežili dobrovolníci. Když však v pátek ráno do školy vtrhly desítky ozbrojenců na motorkách, bezbranní strážci věděli, že nemají šanci, a uprchli, řekl Gwanja.
Útok na katolickou školu ukázal, že snaha nigerijského prezidenta Boly Tinubua o zajištění bezpečnosti v zemi je slabá. Prezident se nyní ocitl na mušce amerického prezidenta Donalda Trumpa, který mu kvůli jeho přístupu ke křesťanské komunitě pohrozil vojenským zásahem na nigerijské území.
„Ministerstvo války se připravuje na akci. Buď nigerijská vláda ochrání křesťany, nebo zabijeme islámské teroristy, kteří páchají tato hrozná zvěrstva.“ reagoval na začátku listopadu americký ministr obrany Pete Hegseth.
Svoje rozhořčení nyní vyjádřil i Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Na sociální síti X úřad vyzval, aby tamní vláda dospěla ke konkrétním nápravným krokům.
Dva a půl roku po začátku Tinubuova funkčního období ratingové agentury chválí jeho ekonomické reformy, avšak téměř každodenní útoky zůstávají v podstatě nekontrolované, a to i přes prezidentův slib naverbovat více vojáků a policistů a lépe je platit a vybavit.
Ozbrojené místní gangy často unášejí školáky z odlehlých míst, jako byla právě vesnice Papiri, a dožadují se výkupného. Papiri je vesnice s nepravidelnou telefonní sítí ležící šest kilometrů od nejbližší policejní stanice a čtyři hodiny jízdy od nejbližšího města.
Návraty unesených
Prezident Tinubu v úterý informoval, že se podařilo zachránit 24 dívek, které útočníci v minulém týdnu unesli ze školy ve státě Kebbi na severozápadě země. Již v neděli oznámil, že bylo zachráněno všech 38 lidí, kteří byli rovněž minulý týden uneseni z kostela ve státě Kwara. Uprchnout dokázalo i 50 z 300 unesených žáků z Papiri.
Útok na školu St. Mary ve státě Niger, při němž ozbrojenci zajali i 12 učitelů, byl jedním z nejhorších masových únosů, jaké kdy Nigérie zaznamenala. Překonal i nechvalně známý únos 276 školaček ve městě Chibok v roce 2014 skupinou Boko Haram.
Šlo o třetí hromadný únos v severní Nigérii během několika dnů, v dalších případech byly terčem útoku také škola a kostel. Tinubu po únosech zrušil dvě zahraniční cesty a nařídil bezpečnostním silám, aby útočníky dopadly.
V neděli 73letý prezident nařídil policii, aby přesunula desítky tisíc příslušníků dosud chránících významné osobnosti, včetně politiků, manažerů firem či celebrit, k plnění základního úkolu, kterým je ochrana obyčejných lidí. Ve středu vyhlásil v celé zemi stav bezpečnostní nouze.
Tinubu uvedl, že najme dalších 30 000 policistů, kteří budou bojovat proti banditům potulujícím se po odlehlých osadách a pohraničních oblastech. V těchto regionech je státní přítomnost minimální, zatímco ozbrojenců je tam naopak mnoho.
Téměř 50 škol na severu země bylo zavřeno ze strachu, že by se mohly stát terčem ozbrojených gangů. To však jen ukazuje limity vlády, která sama nevěří, že by byla schopna vlnu únosů bez pomoci včas zastavit.
Vládní jednotky brání hlavně politiky, z odlehlých regionů mají strach
Nigerijský think-tank Agora Policy, který dlouhodobě vyzývá k policejní reformě, uvádí, že nejméně 100 000 policistů je v současnosti přiděleno k ochraně významných osob a politiků. To představuje více než čtvrtinu všech policejních sil, které jsou zároveň nejpočetnější v celé Africe.
„Měli bychom využít tento nárůst útoků k zahájení zásadních reforem, které jsme tak dlouho nechávali nedokončené,“ řekl Waziri Adio, šéf think-tanku, a vyzval k většímu počtu policejních náborů a také k lepším platům, výcviku a vybavení.
Policista s nižší hodností v Nigérii vydělává měsíčně 80 tisíc nair (přibližně 1100 Kč) čistého. Když jsou policisté přiděleni k politikům nebo jiným úředníkům, jejich práce se stává méně rizikovou. Navíc od nich často dostávají jídlo a různé dary, které mohou výrazně převyšovat jejich běžný plat.
Armáda je placena o trochu lépe. Voják si vydělá 114 tisíc nair (přibližně 1580 Kč) měsíčně. Pokud je vyslán do první linie, kde bojuje proti povstalcům, jeho plat se zvýší na 200 tisíc nair (přibližně 2780 Kč), uvedli dva vojáci ve službě.
Vojáci si často stěžují na únavu po dlouhém nasazení bez odpočinku a dělají si také starosti s vyplácením příspěvků, jež zvyšují jejich plat, uvedl Mike Kebonkwu, důstojník ve výslužbě a bezpečnostní analytik, který vyšetřoval útoky povstalců na vojáky. Podle něj se nigerijské bezpečnostní síly musí často potýkat s nepřítelem, který lépe zná místní podmínky, například s bandity, kteří se s rukojmími skrývají v hustých lesích.
Papiri
