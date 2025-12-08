Nigerijská vláda zajistila propuštění stovky dětí unesených z katolické školy

Autor: ,
  9:17
Nigerijská vláda byla schopná zajistit propuštění stovky školáků, kteří byli ve skupině původně zhruba 300 dětí unesených minulý měsíc z katolické internátní školy sv. Marie ve vesnici Papiri. V neděli to oznámila místní televize Channels Television, která podle agentury Reuters zatím neposkytla další podrobnosti o propuštění.
Příbuzní unesených dětí ze školy ve vesnici Papiri v Nigérii čekají na...

Příbuzní unesených dětí ze školy ve vesnici Papiri v Nigérii čekají na jakékoliv nové zprávy. (25. listopadu 2025) | foto: AFOLABI SOTUNDE / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Příbuzní unesených dětí ze školy ve vesnici Papiri v Nigérii čekají v obci...
Prostory St. Mary’s School v Papiri v Nigérii po únosru tamních žáků (23....
Prostory St. Mary’s School v Papiri v Nigérii po únosru tamních žáků (23....
St. Mary’s School v Papiri v Nigérii po únosru tamních žáků (25. listopadu 2025)
24 fotografií

Agentura AFP s odvoláním na zdroj z OSN napsala, že žáci mají být v pondělí předáni místním vládním úředníkům. Propuštění stovky školáků AFP potvrdil také mluvčí nigerijského prezidenta Sunday Dare.

Nigerijská křesťanská asociace uvedla, že neidentifikovaní ozbrojenci unesli 21. listopadu 303 dětí a 12 zaměstnanců katolické internátní školy ve vesnici Papiri, která se nachází ve státě Niger.

Macron slíbil Nigérii pomoc proti únosům. Vyzval ostatní země, aby se zapojily

Padesát žáků následně uprchlo, ale od té doby nebyly žádné zprávy o tom, kde se nacházejí ostatní děti, z nichž některým není více než šest let, a pohřešovaní zaměstnanci školy.

Nigérie je už přes deset let dějištěm hromadných únosů. V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.

Od té doby země zaznamenala stovky dalších hromadných únosů, při nichž ozbrojené gangy útočí na civilní obyvatelstvo v nedostatečně střežených venkovských oblastech s cílem získat výkupné.

Americký prezident Donald Trump na začátku listopadu pohrozil vojenským zásahem v zemi, aby ukončil to, co označil za vraždy křesťanů páchané islamistickými teroristy. Pro útoky v Nigérii, která je nábožensky rozdělena téměř rovnoměrně mezi křesťany a muslimy, existují různé motivy.

Po úzkosti přichází vztek. Hledáte unesené děti pomalu, vyčítají Nigerijci úřadům

Země už dlouho čelí nejistotě z různých stran, včetně skupiny Boko Haram, která se snaží prosadit svou radikální interpretaci islámského práva a zaměřuje se také na muslimy, které považuje za nedostatečně muslimské. Její útoky si vyžádaly kolem 40 000 mrtvých, nejméně dva miliony vysídlených a jejich výsledkem je hluboká humanitární krize.

Kromě působení Boko Haram se Nigérie potýká také se střety mezi farmáři a pastevci kvůli ubývajícím zdrojům, aktivitami separatistických skupin a etnickým napětím.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

V Praze nejezdí část tramvajové linky 13, nákladní vůz strhl trolej

ilustrační snímek

Kvůli poškození trolejového vedení v Praze na Vinohradské ulici nejede linka číslo 13 mezi zastávkami Muzeum a Flora. Dopravce žádá cestující, aby využili souběžné linky metra A, případně...

8. prosince 2025  8:55,  aktualizováno  9:17

Nigerijská vláda zajistila propuštění stovky dětí unesených z katolické školy

Příbuzní unesených dětí ze školy ve vesnici Papiri v Nigérii čekají na...

Nigerijská vláda byla schopná zajistit propuštění stovky školáků, kteří byli ve skupině původně zhruba 300 dětí unesených minulý měsíc z katolické internátní školy sv. Marie ve vesnici Papiri. V...

8. prosince 2025  9:17

Smartwings kupují Turci, firma se stane součástí Pegasus Airlines

Airbus A321Neo na letšti v Düsseldorfu 21. srpna 2025

Firmu ČSA, která vlastní leteckou společnost Smartwings, kupují turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Podle tureckého tisku už podepsaly závaznou smlouvu za 154 milionů eur, v přepočtu...

8. prosince 2025  9:07

V Bubenečském tunelu se srazilo osm aut, nehoda komplikovala provoz

V pražském Bubenečském tunelu se srazilo osm aut. Na místě se tvoří kolony. (8....

Hromadná nehoda osmi osobních automobilů v pražském Bubenečském tunelu komplikovala v pondělní ranní špičce provoz v místě a okolí. Podle informací iDNES.cz se kolize obešla bez zranění. Přibližně po...

8. prosince 2025  7:53,  aktualizováno  9:04

Místo jedné noci deset let života. Filip Renč natočí příběh Emila Háchy

Premium
Emil Hácha při vánočním projevu v roce 1938

Zrádce národa, nebo oběť okolností? Do věčné polemiky o protektorátním prezidentovi Emilu Háchovi vstoupí hraný film, který režisér Filip Renč chystá podle scénáře Ivana Hubače. Zahrne období...

8. prosince 2025

Zřícená zeď domu na Karlovarsku zasypala ženu, sama se dostala ze sutin

V Berouně se zřítila zeď vybydleného zámečku.

V Těšeticích u Bochova na Karlovarsku zasahují v pondělí ráno hasiči v domě, jemuž se zřítila jedna zeď. Suť zasáhla ženu, ta se zvládl sama vyprostit a v současné době je v péči zdravotnické...

8. prosince 2025  8:06,  aktualizováno  8:58

Prezident přijme zbývající kandidáty na ministry, Turek se ze schůzky omluvil

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Oto Klempíř a Boris Šťastný (Motoristé...

Prezident Petr Pavel v pondělí přijme zbývající kandidáty Motoristů na ministry v nové vládě. Oto Klempíř má zaujmout post ministra kultury, Boris Šťastný povede nově vzniklé ministerstvo sportu....

8. prosince 2025  8:43

Je vzácná a agresivní, říká lékař o rakovině, které podlehl Hezucký

Ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

Když manželka Patrika Hezuckého zveřejnila informaci, že příčinou jeho úmrtí byl nádor neznámého původu, mnoho lidí to překvapilo. O takové diagnóze nikdy neslyšeli. Ředitel Masarykova onkologického...

8. prosince 2025  8:39

V Bedřišce bourají dům, který bránili aktivisté. Arogance moci, reagují místní

Policisté v ostravské kolonii Bedřiška zajistili prostor okolo domu, který před...

Policisté brzy ráno zajistili v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě dům, který byl jako poslední určený k demolici a bránili ho aktivisté. Ti na něm však nyní nebyli. Mluvčí obyvatel kolonie...

8. prosince 2025  6:14,  aktualizováno  8:25

Zimu vystřídají nadprůměrné teploty. Bude slunečno a až 14 stupňů

Inverzní počasí na Šumavě. Na snímku je silnice u obce Řetenice nedaleko...

Počasí v Česku v následujících dnech ovlivní teplý jihozápadní proud a inverze. Místy se ukáže slunce a teploty vystoupají nad 10 stupňů. Naopak tam, kde se udrží mlhy či nízká oblačnost, bude dál...

8. prosince 2025  7:55

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Thajsko na hranici s Kambodžou zahájilo letecké údery, zemřel thajský voják

Převoz zraněného vojáka v pohraničním střetu mezi Thajskem a Kambodžou (8....

Jeden thajský voják zemřel a několik utrpělo zranění při pohraničních střetech s Kambodžou, oznámil v pondělí Bangkok. Thajská armáda uvedla, že zahájila na sporné hranici vzdušné údery. Obě země se...

8. prosince 2025  7:28

Mezi Valašskou Polankou a Vsetínem srazil vlak člověka

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Vlak v neděli večer na trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem srazil člověka, který nehodu nepřežil, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Provoz na mezinárodní trati 280 spojující...

7. prosince 2025  20:23,  aktualizováno  8. 12.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.