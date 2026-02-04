Masakr v Nigérii. Ozbrojenci pozabíjeli ve vesnici přes sto lidí, pohřešuje se i král

Autor:
  14:45
Ozbrojení bandité v úterý večer ve vesnici Woro v západonigerijském státě Kwara zabili nejméně 162 lidí. Informoval o tom Červený kříž. Při útoku na odlehlou obec zapálili domy i obchody. Jedná se o jeden z nejhorších masakrů v zemi za několik měsíců. Úřady podezírají teroristické skupiny.
Muž na místě útoku ozbrojenců v nigerijském státě Benue (16. června 2025)

Muž na místě útoku ozbrojenců v nigerijském státě Benue (16. června 2025) | foto: Reuters

„Podle nejnovějších zpráv dosáhl počet obětí 162 a pátrání po dalších tělech pokračuje,“ uvedl Babaomo Ayodeji, tajemník pobočky nigerijského Červeného kříže ve státě Kwara. Policie zatím neposkytla žádné informace o počtu mrtvých.

Guvernér státu Kwara z útoku podezřívá teroristické skupiny a incident označil za „zbabělý projev frustrace teroristických buněk v důsledku probíhajících úspěšných protiteroristických akcí v některých částech státu“.

Bandité ve vesnici zapálili obchody i královský palác. Zatím není jasné, kde se král nachází, uvedl Saidu Baba Ahmed, člen vesnického shromáždění.

Kvůli zhoršující situaci úřady v některých oblastech státu vyhlásily zákaz vycházení a na několik týdnů uzavřely školy. Ty se však v pondělí znovu otevřely.

Před několika dny nigerijská armáda oznámila, že v lesích státu Kwara „zneškodnila teroristy“. Podle lokálních médií se jednalo přibližně o 150 banditů, přičemž armáda neupřesnila, zda je zajala nebo zabila.

Nigérie, nejlidnatější země a největší producent ropy v Africe, čelí od roku 2009 džihádistickému povstání na severovýchodě, zatímco na severozápadě řádí ozbrojené zločinecké skupiny.

Ozbrojené gangy v posledních letech v severozápadní Nigérii unesly stovky lidí. Útoky obvykle podnikají z odlehlých lesů, což komplikuje snahy nepříliš mohutných ozbrojených sil zajistit bezpečnost v izolovaných částech země. Bandité často nemají žádné politické cíle a jejich činnost včetně zabíjení, loupení a hromadných únosů je motivována pouze finančním ziskem, zároveň se však nebrání spolupráci s džihádistickými uskupeními, která ohrožují rozsáhlé oblasti Nigérie.

Nárůst útoků a únosů vedl nigerijského prezidenta Bola Tinubua k tomu, že koncem listopadu vyhlásil v zemi výjimečný stav a zvýšil počet ozbrojených sil a policie. Chce zesílit boj proti zločincům, kteří obvykle nacházejí útočiště v odlehlých a těžko přístupných lesích.

