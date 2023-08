VIDEO: Nigerijci přežili dva týdny ukrytí nad kormidlem, nespali a pili slanou vodu

Tato pozoruhodná, smrtelně nebezpečná cesta přes zhruba 5 600 kilometrů oceánu podtrhuje riziko, které jsou někteří migranti ochotni podstoupit pro šanci na lepší život, píše Reuters.

„Byla to pro mě strašná zkušenost,“ řekl 38letý Thankgod Opemipo Matthew Yeye, jeden ze čtyř Nigerijců, v rozhovoru v křesťanském útulku pro lidi bez domova v Sao Paulu. „Na palubě to není snadné. Třásl jsem se, měl jsem hrozný strach, ale přežil jsem,“ dodal.

Úlevu migrantů ze záchrany rychle vystřídalo velké překvapení. Nigerijci doufali, že se dostanou do Evropy, a žasli, když je loď přepravila přes Atlantik až do Brazílie. Dva z mužů již byli na vlastní žádost navráceni do vlasti. Yeye a 35letý Roman Ebimene Friday z nigerijského státu Bayelsa požádali v Brazílii o azyl.

„Modlím se, aby se nade mnou brazilská vláda slitovala,“ řekl Friday, který se již jednou pokusil z Nigérie lodí uprchnout, ale tamní úřady jej zatkly.

Ekonomické problémy a kriminalita

Oba muži tvrdí, že se svou rodnou Nigérii rozhodli opustit kvůli ekonomickým problémům, politické nestabilitě a kriminalitě. Nejlidnatější africká země se potýká s vysokou mírou chudoby a násilí, časté jsou tam i únosy.

Yeye, který je pentekostální duchovní z Lagosu, uvedl, že spolu s rodinou přišel o domov, jelikož jeho farmu, kde pěstoval arašídy a vyráběl palmový olej, letos zničily záplavy. Doufá, že jeho rodině bude umožněno se za ním přestěhovat do Brazílie.

Friday řekl, že cestu započal 27. června, když jej kamarád rybář na pramici dopravil k zádi lodi Ken Wave plující pod liberijskou vlajkou, která kotvila v Lagosu, a nechal ho u kormidla. Ke svému překvapení tam našel tři muže, kteří již čekali na vyplutí lodi. Friday byl vyděšený. Nikdy se se svými spolucestujícími předtím nesetkal a bál se, že ho mohou kdykoli shodit do oceánu.

Jakmile se loď dala do pohybu, čtveřice mužů vynaložila veškeré úsilí, aby je neobjevila posádka lodi. Obávali se, že by to pro ně mohlo znamenat smrt. „Kdyby nás našli, možná by nás hodili do vody,“ uvedl Friday s tím, že se se svými spolucestujícími snažil být co nejvíce potichu.

Dva týdny v těsné blízkosti hladiny Atlantického oceánu byly velmi nebezpečné. Muži si kolem kormidla roztáhli síť a přivázali se lanem, aby nespadli do vody. Friday tvrdí, že, když se podíval dolů, viděl velké ryby „jako velryby a žraloky“. Kvůli stísněným podmínkám a hluku motoru byl spánek vzácný a riskantní. „Byl jsem velmi šťastný, když nás zachránili,“ uvedl migrant.

Kněz Paolo Parise, který působí v křesťanském útulku v Sao Paulu, uvedl, že se v minulosti setkal i s jinými černými pasažéry, ale nikdy se nejednalo o takto nebezpečnou cestu. To, co tito čtyři muži podstoupili, podle kněze svědčí o tom, kam až jsou lidé schopni zajít kvůli vidině lepšího života. „Lidé dělají nepředstavitelné a velmi nebezpečné věci,“ poznamenal.