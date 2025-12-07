Macron slíbil Nigérii pomoc proti únosům. Vyzval ostatní země, aby se zapojily

Macron na síti X napsal, že se tak rozhodl na žádost nigerijského prezidenta. Uvedl, že Francie posílí spolupráci s nigerijskými úřady, a zároveň vyzval ostatní země, aby i ony zvýšily své úsilí při pomoci trpícímu obyvatelstvu. „Nikdo nemůže zůstat pouhým divákem,“ dodal.
|
Po úzkosti přichází vztek. Hledáte unesené děti pomalu, vyčítají Nigerijci úřadům
Nigérie v posledních týdnech přitahuje také zvýšenou pozornost Washingtonu. Americký prezident Donald Trump v listopadu prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny podniknout v této nejlidnatější africké zemi vojenskou akci s cílem zabránit zabíjení křesťanů.
Nigérie je již více než deset let dějištěm hromadných únosů. V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.
|
Trump hrozí Nigérii vojenským zásahem kvůli zabíjení tamních křesťanů
Od té doby země zaznamenala stovky dalších masových únosů, při nichž ozbrojené gangy s cílem získat výkupné útočí na civilní obyvatelstvo v nedostatečně střežených venkovských oblastech.
Nábožensky rozmanitá země je dějištěm řady dlouhodobých konfliktů, které si vyžádaly životy křesťanů i muslimů. Mnozí vědci tvrdí, že realita je složitější a že konflikty mají kořeny spíše v boji o vzácné zdroje než v náboženství.