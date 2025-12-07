Macron slíbil Nigérii pomoc proti únosům. Vyzval ostatní země, aby se zapojily

  16:04
Francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli oznámil, že Francie posílí spolupráci s Nigérií kvůli únosům, které sužují africkou zemi. Prezident to uvedl po jednání s nigerijským prezidentem Bolou Tinubuem. Posledním vážným incidentem byl únos a zajetí více než 300 nigerijských žáků katolické školy před dvěma týdny.
Francouzský prezident Emmanuel Macron hovoří s novináři po příletu na mírový...

Francouzský prezident Emmanuel Macron hovoří s novináři po příletu na mírový summit v egyptském Šarm aš-Šajchu. (13. října 2025)

Příbuzní unesených dětí ze školy ve vesnici Papiri v Nigérii čekají v obci...
Příbuzní unesených dětí ze školy ve vesnici Papiri v Nigérii čekají na...
Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...
Prostory St. Mary’s School v Papiri v Nigérii po únosru tamních žáků (23....
Macron na síti X napsal, že se tak rozhodl na žádost nigerijského prezidenta. Uvedl, že Francie posílí spolupráci s nigerijskými úřady, a zároveň vyzval ostatní země, aby i ony zvýšily své úsilí při pomoci trpícímu obyvatelstvu. „Nikdo nemůže zůstat pouhým divákem,“ dodal.

Po úzkosti přichází vztek. Hledáte unesené děti pomalu, vyčítají Nigerijci úřadům

Nigérie v posledních týdnech přitahuje také zvýšenou pozornost Washingtonu. Americký prezident Donald Trump v listopadu prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny podniknout v této nejlidnatější africké zemi vojenskou akci s cílem zabránit zabíjení křesťanů.

Nigérie je již více než deset let dějištěm hromadných únosů. V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.

Trump hrozí Nigérii vojenským zásahem kvůli zabíjení tamních křesťanů

Od té doby země zaznamenala stovky dalších masových únosů, při nichž ozbrojené gangy s cílem získat výkupné útočí na civilní obyvatelstvo v nedostatečně střežených venkovských oblastech.

Nábožensky rozmanitá země je dějištěm řady dlouhodobých konfliktů, které si vyžádaly životy křesťanů i muslimů. Mnozí vědci tvrdí, že realita je složitější a že konflikty mají kořeny spíše v boji o vzácné zdroje než v náboženství.

