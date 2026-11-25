Polka strávila třicet dní cestováním po Nigérii, než 14. listopadu navštívila palác emíra Umara Farouka Umara. Na Instagramu pak zveřejnila video, které bylo mezitím smazáno, na němž jí muž vypadající jako Umar drží ruce na svém klíně. Po chvíli bylo slyšet, jak žena říká: „Přestaň, přestaň“, když natáhl ruce k jejímu hrudníku.
Toto obvinění vyvolalo rozsáhlou diskusi na sociálních sítích a mnozí volali po suspendování emíra a zahájení vyšetřování. Dikko Umaru Radda, guvernér severonigerijského státu Katsina, kde se Daura nachází, nařídil okamžité ustavení komise s úkolem obvinění vyšetřit.
V prohlášení uvedl, že jeho vláda bere obvinění vážně a při rozhodování o vhodném postupu se bude opírat o doporučení a závěry komise. Nebylo však zveřejněno složení vyšetřovací komise, její mandát ani lhůta pro předložení zprávy.
Umar trůn převzal v roce 2007 po svém bratrovi Basharovi dan Umaruovi, který vládl jednačtyřicet let. Je jedním z několika emírů, kteří mají v severní Nigérii i nadále velký kulturní a náboženský vliv, ačkoliv už ztratili svou politickou moc. Politici pravidelně navštěvují jeho palác, aby se zúčastnili královských modliteb a získali jeho podporu.
Tradice emírů sahá až do předkoloniálních dob. Město Daura zaujímá pro lid Hausa, který dominuje severní části země, mimořádně důležité postavení. Toto město je obecně považováno za jejich duchovní vlast a kolébku královského rodu Hausa, přičemž tvoří jádro mytologie o původu lidu a legitimní základ tradiční autority.