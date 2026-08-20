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Na severozápadě Nigérie se převrhl člun. Mezi desítkami obětí je mnoho dětí

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  20:46

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Těla obětí nehody lodi na nádvoří místní mešity před pohřbem v Gorau ve státě Sokoto v Nigérii. (20. srpna 2026) | foto: Reuters

Po převrácení člunu na řece na severozápadě Nigérie ve čtvrtek zahynulo více než 50 lidí. Uvedli to podle tiskových agentur místní obyvatelé.

Agentura AFP píše, že zemřelo nejméně 51 lidí. Podle agentur AP a Reuters, které se odvolávají na očité svědky, je mezi oběťmi mnoho dětí.

Neštěstí se odehrálo ve státě Sokoto. Loď přepravovala lidi, kteří mířili za prací na farmy ve městě Gorau v okrese Goronyo, píše s odvoláním na úřady agentura AP, která naposledy uváděla nejméně 47 obětí.

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„Situace je vážná. Už jsme pohřbili 46 těl a pět dalších bylo právě vytaženo z řeky,“ řekl AFP Ibrahim Musa, bývalý radní v Gorau.

Pětapadesátiletý místní obyvatel Samaila Garba AP řekl, že mezi oběťmi je i jeho 13letá vnučka Jamila. Dodal, že napočítal nejméně 42 těl obětí, z nichž většina byly ženy a děti. „Víte, během období dešťů chodí většina žen a dětí pracovat na farmu,“ řekl.

Smrtelné lodní nehody jsou v Nigérii běžné, zejména během období dešťů. Nedostatečné vymáhání bezpečnostních předpisů umožňuje provoz vadných plavidel bez záchranných vest. V lednu ve státě Yobe při podobné nehodě zahynulo nejméně 25 lidí.

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