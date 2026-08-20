Agentura AFP píše, že zemřelo nejméně 51 lidí. Podle agentur AP a Reuters, které se odvolávají na očité svědky, je mezi oběťmi mnoho dětí.
Neštěstí se odehrálo ve státě Sokoto. Loď přepravovala lidi, kteří mířili za prací na farmy ve městě Gorau v okrese Goronyo, píše s odvoláním na úřady agentura AP, která naposledy uváděla nejméně 47 obětí.
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„Situace je vážná. Už jsme pohřbili 46 těl a pět dalších bylo právě vytaženo z řeky,“ řekl AFP Ibrahim Musa, bývalý radní v Gorau.
Pětapadesátiletý místní obyvatel Samaila Garba AP řekl, že mezi oběťmi je i jeho 13letá vnučka Jamila. Dodal, že napočítal nejméně 42 těl obětí, z nichž většina byly ženy a děti. „Víte, během období dešťů chodí většina žen a dětí pracovat na farmu,“ řekl.
Smrtelné lodní nehody jsou v Nigérii běžné, zejména během období dešťů. Nedostatečné vymáhání bezpečnostních předpisů umožňuje provoz vadných plavidel bez záchranných vest. V lednu ve státě Yobe při podobné nehodě zahynulo nejméně 25 lidí.