Po nehodě a výbuchu cisterny s palivem v úterý v Nigérii zemřely nejméně tři desítky lidí. Přes dalších 40 osob bylo zraněno, píše s odvoláním na záchranáře agentura AFP. V nejlidnatější africké zemi, kde se ropné produkty přepravují po silnicích kvůli omezené infrastruktuře ropovodů, jsou takové incidenty běžné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Incident se stal dopoledne na silnici mezi obcemi Essan a Badeggi, které se nacházejí ve středonigerijském státě Niger. Nákladní vozidlo převážející palivo sjelo ze silnice a převrátilo se, a když se lidé seběhli, aby si palivo nabrali, vůz explodoval a oni uhořeli, řekl koordinátor záchranných operací.

Nabírali benzín z převrácené cisterny. Při výbuchu uhořelo 55 Nigeřanů

K nehodám cisteren v Nigérii dochází často, protože země má špatně udržované silnice. V březnu zahynulo deset lidí při hromadné srážce na dálnici nedaleko metropole Abuja, při níž se vznítilo vozidlo převážející palivo. V lednu pak přišlo o život nejméně 98 lidí, kteří si také chtěli nabrat palivo na silnici po výbuchu cisterny.

