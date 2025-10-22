Incident se stal dopoledne na silnici mezi obcemi Essan a Badeggi, které se nacházejí ve středonigerijském státě Niger. Nákladní vozidlo převážející palivo sjelo ze silnice a převrátilo se, a když se lidé seběhli, aby si palivo nabrali, vůz explodoval a oni uhořeli, řekl koordinátor záchranných operací.
Nabírali benzín z převrácené cisterny. Při výbuchu uhořelo 55 Nigeřanů
K nehodám cisteren v Nigérii dochází často, protože země má špatně udržované silnice. V březnu zahynulo deset lidí při hromadné srážce na dálnici nedaleko metropole Abuja, při níž se vznítilo vozidlo převážející palivo. V lednu pak přišlo o život nejméně 98 lidí, kteří si také chtěli nabrat palivo na silnici po výbuchu cisterny.