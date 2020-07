VIDEO: Nigerijský chlapec tančící balet bosky v blátě boří stereotypy

Anthony Mmesoma Madua se snaží bořit stereotyp, že balet je jen pro dívky. Proto byl rád, že jeho video mělo takový dosah na sociálních sítích. „Kde žiji nejsou žádní mužští tanečníci jako já. Lidé si myslí, že balet je jen pro dívky. Balet tanečním, protože tanec miluji, lidé pak vidí, že ho mohou dělat i chlapci,“ řekl v rozhovoru pro BBC.

„Chlapci jsou v baletu potřeba pro párový tanec, protože mají sílu na zvedačky, aby dívku zdvihli do vzduchu,“ dodal chlapcův taneční učitel Daniel Ajala Owoseni.



Anthony je jedním z 12 studentů taneční akademie Leap of Dance Academy v Lagosu, nejlidnatějším městě Nigérie. Akademii, která však nemá žádné taneční studio, založil v září 2017 taneční samouk Owoseni. Balet vyučuje zdarma. O svém „slavném“ svěřenci tvrdí, že byl od začátku velmi oddaný a soustředěný.

Matka chlapce prý vůbec nevěděla, že chce být tanečník. Když si všimla jak si protahuje nohy nebo ruce jen si pomyslela co to je za nesmysl. Cokoliv ho ale dělá šťastným, to podpoří.