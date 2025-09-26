„Máme štěstí, že nás vytáhli živé. Z více než 100 lidí zachránili jen 15 z nás,“ řekl jeden z horníků.
Zástupce místní asociace horníků incident potvrdil a dodal, že se při pokusu o vyproštění obětí někteří záchranáři udusili. Mluvčí zamfarské policie na žádost agentury o vyjádření zatím nereagoval.
Nelegální těžba je v Zamfaře běžná. Ozbrojené gangy v tomto státě často kontrolují zlaté žíly, což vede k násilí a smrtelným nehodám.