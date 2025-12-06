Po úzkosti přichází vztek. Hledáte unesené děti pomalu, vyčítají Nigerijci úřadům

Dva týdny poté, co nigerijské úřady stále pohřešují na 250 unesených dětí ze školy na severu země, začínají jejich rodiče pociťovat místo úzkosti vztek. Státní úřady totiž podle nich postupují při hledání dětí příliš pomalu.

„Policisté nám pořád jenom říkají, ať jsme trpěliví a že se děti snaží zachránit,“ řekl farmář Sunday Gbazali, který je otcem 12 dětí.

Jeho 14letý syn byl mezi více než 300 dětmi, které 21. listopadu unesli neznámí ozbrojenci ze školy ve vzdálené vesnici. Gbazali od té doby nemůže spát a jeho manželka neustále brečí.

Nigerijská křesťanská asociace uvedla, že ozbrojenci unesli 303 dětí a 12 zaměstnanců katolické internátní školy St Mary’s ve vesnici Papiri, která se nachází ve státě Niger.

Padesát žáků následně uprchlo, ale od té doby nejsou žádné zprávy o tom, kde se nacházejí ostatní děti, z nichž některým není více než šest let, a pohřešovaní zaměstnanci školy.

Školu chránili neozbrojení dobrovolníci, kteří utekli, jakmile ozbrojenci na budovu zaútočili. Jde o jeden z nejhorších případů hromadného únosu od roku 2014, kdy džihádistická organizace Boko Haram unesla 276 školaček ve městě Chiboku.

„Nevíme, jestli je nemocný, zdravý nebo vůbec živý. Jak můžeme nabýt klidu, když nevíme nic o jeho stavu?“ ptal se v telefonu chvějícím se hlasem Gbazali. „O únosech jsem slýchával ve zprávách, ale nikdy jsem nepoznal tu bolest, dokud se to nestalo mně,“ dodal.

Prezident situaci v obavách z Trumpa zlehčuje

Útok tak znovu po více než deseti letech případu z Chiboku přitáhl pozornost ke špatné bezpečnostní situaci v Nigérii. Dění v této západoafrické zemi teď navíc bedlivě sleduje americký prezident Donald Trump, který Nigérii viní ze špatného zacházení s křesťany.

Nigerijský prezident Bola Tinubu taková obvinění popírá, ale je kvůli tomu pod tlakem. Minulý týden vyhlásil celostátní stav nouze a nařídil nábor tisíců dalších vojáků a policistů, aby se vypořádali s nárůstem násilí v celé zemi.

Jeho poradce pro národní bezpečnost Nuhu Ribadu na začátku tohoto týdne uvedl, že děti jsou v pořádku a brzy se vrátí domů.

Jenže od té doby nejsou známy žádné nové informace a rodiny unesených dětí zůstávají dál v nejistotě a úzkosti. Identita únosců, kteří se prý skrývají v hustých a rozlehlých lesích největšího nigerijského státu Niger, není známa. Rodiče zatím nikdo ani nekontaktoval ohledně výkupného.

„Vláda tvrdí, že jedná, ale my jsme žádné informace ještě nedostali,“ řekl předseda rodičovského sdružení školy Emmanuel Bala, jehož třináctiletá dcera je mezi pohřešovanými. „Poslední dva týdny nebyly vůbec snadné. Lidé si to nedokážou představit. Jsme velmi smutní,“ dodal.

Jiný rodič, který pracuje ve státní správě státu Niger, řekl, že po setkání s prezidentovým poradcem doufal, že záchrana je na dosah. „Bohužel dny ubíhají a nám zbývá jen malá naděje,“ řekl pod podmínkou zachování anonymity.

Strach z únosů, kterým nigerijská vláda nedokáže zabránit, však podle organizace na ochranu lidských práv Amnesty International brání dětem ve vzdělání. V sedmi severních státech bylo kvůli útoku na školu St Mary’s uzavřeno téměř 20 500 škol, uvádí organizace. Podle údajů OSN má Nigérie jeden z nejvyšších počtů dětí bez školního vzdělání na světě.

Příbuzní unesených dětí ze školy ve vesnici Papiri v Nigérii čekají v obci Domogari na jakékoliv nové zprávy. (25. listopadu 2025)
Prostory St. Mary’s School v Papiri v Nigérii po únosru tamních žáků (23. listopadu 2025)
