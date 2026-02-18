Plyn v Nigérii usmrtil desítky horníků. Země se potýká s ilegálními doly léta

  22:45
Nejméně 38 dělníků zahynulo po otravě plynem v neoficiálním dole na olovo v nigerijském státě Plateau. Tragédie se odehrála v ranních hodinách, kdy se šachtami začal šířit oxid uhelnatý. Dalších 27 lidí skončilo v nemocnici. Informovaly o tom ve středu Reuters a AFP.
Reuters píše, že plyn horníky otrávil přibližně v 5:45 v neoficiálním dole Kampani u města Wase na západě země. Podle svědka AFP se nehoda v dole na olovo odehrála o něco později, přibližně mezi 7:30 a 8:00.

V Nigérii se zhroutil zlatý důl. Zemřela stovka lidí, uvádějí místní zdroje

„Byli jsme blízko místa neštěstí a uvnitř šachet byli lidé. Najednou se uvolnil plyn. Snažili jsme se je zachránit, ale bohužel 38 lidí zemřelo a další byli převezeni do nemocnice,“ uvedl horník z vedlejšího dolu, s nímž hovořila AFP. Podle předběžných zjištění jsou mezi oběťmi muži ve věku 20 až 35 let.

Zisky z nelegálních dolů končí v rukou gangů

Stát Plateau je historickým nigerijským centrem těžby nerostných surovin. Objem oficiální těžby ale v posledních letech výrazně klesl. Ve středu v oblasti existují převážně neoficiální a nelegální doly. Ty jsou ve střední a severozápadní Nigérii považovány za jeden ze zdrojů financování zločineckých gangů, které stojí za častými únosy a pleněním vesnic.

Tragédie v JAR. Záchranáři vytáhli z dolu obléhaného policií desítky těl

Nelegální doly v Nigérii fungují bez dodržování bezpečnostních norem a pracovníci v nich obvykle nemají ochranné pomůcky. AFP připomíná, že nehody jsou zde časté. Minulý týden zahynuli tři horníci při sesuvu půdy ve státě Ebonyi na jihu země. V září zahynulo ve státě Zamfara na severozápadě země nejméně 18 horníků poté, co se nelegální důl zhroutil kvůli silným dešťům.

