Bašta proti džihádu. Islamisté v Sahelu expandují, USA sázejí na Niger

Sledujeme online Podle ukrajinské rozvědky mají Rusové ještě dost raket na tři až pět vln náletů na Ukrajinu, uvedl podle deníku The New...

Ruský prezident Vladimir Putin letos nevystoupí na každoroční velké tiskové konferenci. Prozradil to jeho mluvčí...

V Británii spadly čtyři děti do ledového jezera, tři z nich zemřely

Čtyři děti byly v neděli převezeny do nemocnice poté, co spadly do ledového jezera nedaleko britského Birminghamu....