Niger otevřel stavidla migrace do Evropy | foto: Profimedia.cz

Evropa má těžký problém, protože Niger zvedl migrantům stavidla, která osm let držel za pět miliard eur vyplacených Evropskou unií. Niger odšpuntoval hlavní africkou migrační cestu. Přes Saharu po ní z celého kontinentu proudí do Libye, odkud se chtějí přeplavit do Evropy, osmdesát procent všech afrických migrantů. Současně se tak připomíná problém, který ukazuje, kolik reálpolitiky i cynismu se skrývá za velkými slovy.