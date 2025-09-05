Farage si věří, už sestavuje vládu. Obě hlavní strany se hroutí, tvrdí

Podle Farage pouze jeho strana „může zmírnit hněv a zoufalství, které sužují zemi, a znovu učinit Británii skvělou“ v narážce na volební slogan amerického prezidenta Donalda Trumpa Make America Great Again (Udělejme Ameriku opět skvělou).
Farage tak naznačuje, že příští volby by se mohly konat dříve než v roce 2029.
Populistický lídr za dlouhotrvajícího potlesku vestoje na výroční konferenci strany poprvé představil vizi, jak by Británie vypadala pod vládou Reform UK. Veterán brexitu a spojenec Trumpa tvrdil, že do dvou týdnů zastaví příliv nelegálních migrantů na malých lodích a obnoví policejní kontroly.
Farage chce deportovat přes půl milionu migrantů, zemím zaplatit miliardy
Přestože má nyní Farage v 650členném britském parlamentu pouze čtyři poslance, je stále více přesvědčen, že jeho strana, která byla až do loňského roku tři roky na okraji politického dění, může porazit jak labouristy, tak konzervativce a převzít iniciativu ve všech otázkách, od imigrace po svobodu projevu.
Reform UK si totiž vede dobře v průzkumech veřejného mínění, nespokojenost veřejnosti například právě s migrační politikou přinesla opoziční straně náskok.
Minulý týden Farage oznámil, že chce v případě úspěchu v příštích volbách deportovat až 600 tisíc žadatelů o azyl a vyčlenit dvě miliardy liber (56 miliard korun) na dohody se zeměmi, které by migranty přijímaly.
Starmer přijal více demisí než Johnson
Po Davidu Lammym se novou britskou ministryní zahraničí stane Yvette Cooperová, informoval v pátek večer úřad premiéra Keira Starmera. Lammy má nahradit odcházející vicepremiérku Angelu Raynerovou, která sama rezignovala kvůli chybnému zaplacení nižší daně za svůj nový dům. převezme také rezort spravedlnosti od Shabany Mahmoodové. Ta nahradí Cooperovou jako ministryně vnitra. Starmer také odvolal Lucy Powellovou, která působila jako šéfka dolní komory britského parlamentu. Místo ní se postu ujme Alan Campbell.
Raynerová zastávala také post ministryně pro rovné příležitosti, jako její náhradu jmenoval Starmer Steva Reeda, bývalého ministra životního prostředí. Tohoto rezortu se má nyní místo něj ujmout Emma Reynoldsová. Nově má vzniknout také pozice ministra pro práci a penze, kterou obsadí Pat McFadden. Část kompetencí převezme od ministerstva školství.
Farage slibuje Britům masové deportace migrantů, pokud se dostane k moci
Další změny nastanou také na pozici šéfa ministerstva obchodu, kde Jonathana Reynoldse nahradí Peter Kyle. Toho v pozici ministra pro vědu nahradí Liz Kendallová. Změna naopak podle BBC nenastane na pozici ministryně kultury, na které i přes kritiku z posledních měsíců zůstane Lisa Nandyová.
Vládu opustil i ministr pro záležitosti Skotska Ian Murray, který o tom informoval na síti X. Tam také uvedl, že nesouhlasí s některými kroky Starmerovy vlády. Nahradí Douglas Alexander.
Reorganizaci vlády už na síti X kritizoval lídr liberálních demokratů Ed Davey, Starmer se tím podle něj vyhýbá řešení reálných problémů. Předsedkyně konzervativců Kemi Badenochová na X přivítala odchod Raynerové.
Starmer od začátku svého funkčního období zaznamenal nejvíce rezignací vládních úředníků ze všech britských premiérů za téměř 50 let, mimo období pádů vlád. Přijal dokonce více demisí než Boris Johnson ve svém chaotickém období ve funkci.