Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nigel Farage má nečekaného soupeře. Kandiduje proti němu Hrabě Odpadkáč

Autor: ,
  7:17
Hrabě Odpadkáč, kandidát v nadcházejících britských parlamentních volbách,...

Hrabě Odpadkáč, kandidát v nadcházejících britských parlamentních volbách, pózuje fotografům během festivalu Glastonbury ve Worthy Farm v Somersetu v Anglii. (29. června 2026) | foto: ČTK

Kandidát na post londýnského starosty hrabě Odpadkáč ve Westminsteru v centru...
Britský labouristický politik Andy Burnham spolu s kandidátem Binfacem (vlevo)...
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage při setkání s nově zvolenými...
Hrabě Odpadkáč si podává ruku s kandidátem Labouristické strany Andym Burnhamem...
18 fotografií
Po rezignaci šéfa britské strany Reform UK Nigela Farage na poslanecký mandát se o uvolněné křeslo uchází i neobvyklý kandidát – parodický Hrabě Odpadkáč (Count Binface). Farage vyvolal doplňovací volby v obvodu Clacton kvůli kontroverzím kolem daru ve výši pěti milionů liber (asi 142 milionů korun), píše deník The Guardian.

Hraběte Odpadkáče, 5900 let starého vůdce strany Recyclons (Recykloni), stvořil Jon Harvey, komik z Lewishamu na jihovýchodě Londýna. V minulosti coby Lord Kýblák (Lord Buckethead) kandidoval proti britským expremiérům včetně Rishiho Sunaka, Borise Johnsona nebo Therese Mayové.

Farage bude mít ve volbách jediného rivala. Postaví se mu hrabě Koš

Hrabě se už těšil na pohodovou cestu zpět na svou domovskou planetu Sigma IX, ale po Faragově rezignaci mu nezbývá nic jiného, než provést rychlý mezihvězdný obrat a účastnit se doplňovacích voleb, napsal web.

Předsedkyně opozičních konzervativců Kemi Badenochová hraběte označila za kandidáta lidu, pro něj samotného je to přitom všechno trochu šok i sen.

Otázku, zda by mohl dokonce vyhrát, si zdráhá připustit. „Je ještě příliš brzy a čeká nás dlouhá cesta, pokud by ale lidé z Clactonu v nepravděpodobném případě dali přednost mně před starým Nigem, pak se budu ze všech sil snažit je zastupovat,“ řekl Odpadkáč.

Ačkoliv hrabě přiznal, že toho o Clactonu ví málo, doufá, že osloví zklamané voliče Farageovy strany i další, kteří by hlasovali pro jiné strany, kdyby k tomu měli příležitost. Za poslední dva dny jej aktivisté zaplavili e-maily a zprávami, v nichž mu nabízeli, že budou jeho jménem obcházet domácnosti a rozdávat letáky.

To by podle webu mohlo vyústit ve volební překvapení srovnatelné s tím, když byla opice H’Angus, maskot klubu Hartlepool United, zvolena starostkou tohoto severoanglického města.

Farage rezignoval po obvinění z nepřiznání příjmů, chce znovu kandidovat

Odpadkáčova kandidatura také výrazně zvýšila zájem o jeho živé vystoupení, které se má v pátek konat v londýnském Museum of Comedy. Akce je vyprodaná a vzhledem k prudkému nárůstu zájmu o Harveyho tvorbu se plánují náhradní termíny.

Není to poprvé, co se veřejnost postavila za Odpadkáče v boji proti kontroverzní pravicové osobnosti. Uznání si získal i tím, že v předloňských volbách londýnského starosty dostal více hlasů než kandidát krajně pravicové strany Britain First.

Farage je favoritem, přičemž kurzy na vítězství hraběte se prudce snižují a klesly z 5/1 na 7/2. Hrabě na důkaz toho, že ke kampani přistupuje alespoň s určitou vážností, v úterý spustil webovou stránku, kde lidi žádá o příspěvky. Od té doby dokázal vybrat přes 15 000 liber.

Co by Odpadkáč musel udělat, kdyby skutečně vyhrál? Podle jednacího řádu sněmovny by musel sundat svůj odpadkový koš, aby do dolní komory mohl vstoupit a usednout v ní, uzavřel The Guardian.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Magyar prosazuje reformy nebývalým tempem. Chce dát zapomenout na Orbána

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

Maďarský parlament ani o prázdninách nezvolňuje tempo. Premiér Péter Magyar prosazuje jednu reformu za druhou s cílem rozložit politický systém vybudovaný jeho předchůdcem Viktorem Orbánem, píše...

10. července 2026  7:09

Dobříčanský zámek chtěl statusu kulturní památky zbavit majitel, úředníci to zamítli

Na památku ze 17. století je opravdu žalostný pohled. Patrová budova je z velké...

Je v havarijním stavu, přesto má ale zámek v Dobříčanech na Lounsku stále velkou kulturní hodnotu a lze ho zachránit. Ministerstvo kultury proto smetlo ze stolu žádost majitele, který chtěl zámek i...

10. července 2026  7:07

Tisíce truchlících. Bývalého íránského vůdce Alí Chameneího pohřbili v Mašhadu

Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...

Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při prvních izraelsko-amerických úderech na Teherán, byl v pátek nad ránem pohřben ve městě Mašhad na severovýchodě Íránu.

10. července 2026  6:39

Ve španělské Andalusii vypukl lesní požár. Mrtvé našli i v autech

Lesní požár v provincii Almería ve španělské Andalusii (10. července 2026)

Lesní požár, který ve čtvrtek pozdě odpoledne vypukl v provincii Almería ve španělské Andalusii, si podle záchranářů vyžádal nejméně 12 obětí, některé byly nalezeny ve vozidlech, a bilance už...

10. července 2026  3:58,  aktualizováno  6:19

Nebudete sbírat razítka jako Pokémony, hájí Mrázová nový stavební zákon

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) na mimořádné schůzi...

Poslanci budou projednávat novelu stavebního zákona, která má podle poslanců vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice varuje před možností kolapsu stavebního řízení. Poslanci...

10. července 2026  6:13

Šikmý kostel svítí novotou, po opravě za miliony odhalil své historické barvy

Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u...

Obnova šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u konce. Památka po opravě střechy i fasády za sedm milionů korun získala svůj původní historický vzhled. Práce financované z...

10. července 2026  6:12

Macinka po summitu NATO jede do Říma, bude jednat o rozšíření EU na Balkáně

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Od našeho zpravodaje v Itálii Ministr zahraničí Petr Macinka po summitu NATO v turecké Ankaře navštíví v pátek Řím, kde proběhne zasedání skupiny Přátel Západního Balkánu. Toto uskupení dlouhodobě podporuje rozšíření Evropské...

10. července 2026

Flotila Draků přesáhne stovku. Dopravní podnik v Brně skládá novou sérii tramvají

Dopravní podnik města Brna ve svých dílnách v Medlánkách zahájil práce na...

Kompletace jedné nové tramvaje Drak zabere čtyři až pět měsíců, během nichž na ní pracuje zhruba třicítka zaměstnanců. Dělníci v ústředních dílnách Dopravního podniku města Brna (DPMB) začali skládat...

10. července 2026  5:05

Minuty i desítky minut. Na kterých tratích v Česku vám modernizace nově ušetří čas

Premium
ilustrační snímek

Modernizací a elektrizací 55 kilometrů trati z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic ušetří vodáci a další cestující na trase procházející podél Lužnice minimálně 14 minut. „Stávající jízdní doba...

10. července 2026

Češi ročně utratí za karavany tři miliardy. Přívěsy mění za dodávky

Josef Horák si svůj první karavan pořídil až po šedesátce. Na ježdění v...

Zájem o obytné vozy míří k rekordní sezoně. Naznačují to data za první pololetí roku 2026. Kočovné cestování v posledních letech posílila touha po svobodě, pandemie, flexibilní práce, snazší...

10. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pavel je v kampani a plní příkazy, říká Babiš. Promluvil o Trumpovi i vládě

Premium
Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře....

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium vymezil proti prezidentovi Petru Pavlovi. „Je to lídr opozice. Je pro euro, je pro Spojené státy evropské. Na všechno má jiné...

10. července 2026

Ani válka, ani mír, rozdíly se stírají. Tři roky neustálého napětí Izraelce vyčerpává

Premium
Rušná tržní ulice v Jeruzalémě (2026)

Od naší spolupracovnice v Izraeli Pokud Izraelce přepadne úzkost, když slyší rozjíždějící se motorku, je to normální. Podobně totiž zní varovná siréna.

10. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.