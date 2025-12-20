Stížnosti na hluk i jídlo. Sarkozyho vězeňský deník se stal bestsellerem

Sedmdesátiletý Sarkozy vytěžil z pobytu za mřížemi, kde na přelomu října a listopadu strávil tři týdny, 216 stránek knihy nazvané Le journal d’un prisonnier (Deník vězně) a vyrazil také na celonárodní turné, během nějž se setkal s nadšenými čtenáři.
„Během pouhých několika dní od vydání se prodalo 98 610 výtisků Deníku vězně! Fenomenální bestseller,“ napsalo na síti X nakladatelství Fayard, které se odvolává na údaje o prodeji od skupiny pro průzkum trhu NielsenIQ GfK.
Kniha popisuje Sarkozyho každodenní boj s hlukem a nekvalitním jídlem, ale vzbudila rozruch také svým politickým poselstvím. Bývalý předseda pravicové strany Republikáni v ní mimo jiné píše o rozhovoru s vůdkyní krajní pravice Marine Le Penovou a naznačuje možnou alianci mezi tradiční pravicí a ultrapravicí Le Penové.
|
Skoro jako v hotelu, píše vězeň č. 320535. Sarkozy vydal deník z pobytu za mřížemi
Bývalou hlavu Francie poslal prvoinstanční soud na pět let do vězení v kauze nelegálního financování vítězné prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Sarkozy byl v pařížské věznici La Santé od 21. října do 10. listopadu.
Pařížský soud v polovině listopadu rozhodl, že na odvolací řízení může Sarkozy počkat na svobodě pod podmínkou soudního dohledu. Odvolací řízení se bude konat od 16. března do 3. června příštího roku.
|
Další problém pro Sarkozyho. Soud mu potvrdil trest za kampaň z roku 2012
Od svého jediného funkčního období se Sarkozy stal vlivným politickým hráčem v zákulisí francouzské pravice a plodným autorem memoárů a knih. Mezi jeho nejnovější díla patří Le Temps de Combat (Doba bojů, 2023), Le Temps des tempêtes (Doba bouří, 2020) a Passions (Vášně, 2019).