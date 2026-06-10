Je mu pětasedmdesát let, ale z jeho očiček ověnčených mohutným šedivým obočím stále srší obdivuhodná energie. V malé galerii v centru Prahy na něj čeká houf novinářů, před vchodem po něm společnou fotku loudí pár turistek.
Nick Ut trpělivě pózuje, podepisuje fotky a angličtinou s těžkým vietnamským přízvukem potisící odpovídá na otázku, jak se stalo, že se v šestnácti letech stal fotografem slovutné agentury AP v Saigonu.
Je to zlý člověk. Šíří o mně lži. Před rokem jsme se potkali v Hanoji, bydleli jsme ve stejném hotelu. Byl srdečný, zdravil mě, ptal se, jak se mám. A pak mi bodl kudlu do zad.