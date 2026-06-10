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Napalmová holčička míří k soudu. Vrazili mi kudlu do zad, říká fotograf Nick Ut

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Americký fotograf Nick Ut a slavný snímek děvčete popáleného napalmem, kvůli kterému se soudí s Netflixem (9. června 2026) | foto: PETR TOPIČPetr TopičMAFRA

Adam Hájek
  20:00
Půl století mu tleskali jako autorovi jednoho z nejslavnějších snímků vietnamské války. Dnes je pověst Nicka Uta vážně pochroumána dokumentárním filmem, podle nějž holčičku popálenou napalmem vyfotil někdo jiný. Bude se proto soudit. „Vyhrajeme. Nemám strach. O peníze mi nejde, nepotřebuji je. Ale jsem hrozně naštvaný. Chci, aby ten film stáhli,“ říká pro iDNES Premium slavný fotograf, který dorazil do Prahy na vernisáž svých fotografií.

Je mu pětasedmdesát let, ale z jeho očiček ověnčených mohutným šedivým obočím stále srší obdivuhodná energie. V malé galerii v centru Prahy na něj čeká houf novinářů, před vchodem po něm společnou fotku loudí pár turistek.

Nick Ut trpělivě pózuje, podepisuje fotky a angličtinou s těžkým vietnamským přízvukem potisící odpovídá na otázku, jak se stalo, že se v šestnácti letech stal fotografem slovutné agentury AP v Saigonu.

Je to zlý člověk. Šíří o mně lži. Před rokem jsme se potkali v Hanoji, bydleli jsme ve stejném hotelu. Byl srdečný, zdravil mě, ptal se, jak se mám. A pak mi bodl kudlu do zad.

Nick Utautor slavné fotky

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