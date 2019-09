Johnsonova ironie. Kvůli vzpouře vyhodil i vnuka svého hrdiny Churchilla

Je to dvojitá ironie dějin. Přesně 3. září 1939 Velká Británie vyhlašuje válku Německu a na výsluní se vrací budoucí premiér Winston Churchill, kterého si do týmu přizval tehdejší předseda vlády Neville Chamberlain.

A přesně o osmdesát let později, 3. září 2019, se proti nynějšímu premiérovi Borisi Johnsonovi postavil Churchillův vnuk, sir Nicholas Soames. Ironie je to obzvlášť pro Johnsona, Soamesův děd byl totiž jeho hrdina.

„Když jsem vyrůstal, nebylo pochyb. Churchill byl největší státník, jakého kdy Británie zrodila,“ líčil Johnson podle The Washington Post v biografii, kterou o válečném premiérovi kdysi sepsal.

Do brexitu zbývá 57 dní a stále není jasné, jestli se uskuteční a v jaké podobě. Současný premiér si stojí za tím, že vyjednávání s Evropskou unií postupují, že se pozměněná dohoda stihne dojednat, a tvrdý brexit tedy nehrozí. A i kdyby, i na něj se Johnsonova vláda připravuje. „Nepojedu do Bruselu žebrat o další odklad, pojedu tam pro dohodu,“ řekl premiér v úterý parlamentu.

Ukázal při tom na lídra labouristů Jeremyho Corbyna. „To on tam bude prosit o prodloužení lhůty,“ pronesl a obrátil se přímo na něj. „Vy tam přijmete všechno, co bude Brusel požadovat, a nás budou čekat další roky hádek o brexitu,“ poukázal s tím, že jeho vláda je jiná.

Johnson prohlašuje, že jediné, co vzniku nové „rozvodové“ dohody brání, je návrh zákona, který v úterý opozice společně s jednadvaceti konzervativními rebely protlačila na středeční program dolní komory britského parlamentu.

Mezi nimi byl právě i jednasedmdesátiletý Soames, který později potvrdil, že stejně jako ostatní přijde o členství ve straně. „Bylo mi řečeno předsedou poslanců, že bude jeho smutnou povinností, aby mi zítra (ve středu) napsal a oznámil mi, že mi bylo členství odebráno,“ uvedl.

U konzervativců byl syn Churchillovy nejmladší dcery Mary Soamesové sedmatřicet let a za celou tu dobu prý proti své straně hlasoval jen třikrát. Do příštích voleb - které mohou předčasně nastat už v polovině října - bude v parlamentu jako nezařazený poslanec a o další mandát už se ucházet nebude.

Na středečním projednávání opozičního brexitového zákona Soames podle listu The Independent řekl, že by se měly ctít výsledky referenda o vystoupení z Unie. „Pro brexitovou dohodu jsem hlasoval vždy, když byla dolní komoře představena, což je víc, než se dá říct o mém ctihodném příteli ministerském předsedovi, předsedovi sněmovny i dalších členech vlády, jejichž vážný nedostatek loajality byl mnohým z nás skutečnou inspirací,“ opřel se do Johnsona a jeho pravé ruky Jacoba Rees-Mogga.

Churchillův vnuk míní, že Johnson nehraje s ostatními férově. „Je velký rozdíl, jestli řeknete, že chcete dohodu, nebo že chcete dohodu, která je dosažitelná. Toto všechno bylo z mého pohledu v plánu, což je velká škoda. Pokusí se vyvolat předčasné volby. A přesně to chtěli - nové složení parlamentu,“ popsal Soames pro BBC.

Rebelové, které toryové vyhodili ze strany, za ně už totiž ani nemohou v nadcházejících volbách kandidovat.

Vyloučení Soamese je jednou z nejbizarnějších událostí v rámci brexitové krize, ve které se kdysi politicky stabilní a ekonomicky prosperující země topí už tři roky, podotýká agentura Reuters. Britská média pak vyhození poslanců líčí jako „krveprolití v parlamentu“.

Na dotaz, zda jde o konec Konzervativní strany v podobě, jakou jeho děda znal, Soames odpověděl, že ne. „Ale je to špatná noc.“

