Ničemu nevěřit. Trumpova delegace před odletem z Číny vyhodila mobily i odznáčky

  10:41
Navzdory přátelské atmosféře, o níž během dvoudenní návštěvy Pekingu mluvil americký prezident Donald Trump, platila během summitu velmi přísná bezpečnostní opatření nejen z čínské strany. Vyšlo najevo, že americká delegace dostala před nástupem do vládního letounu pokyn zbavit se všeho, co v Číně obdržela. Během samotného pobytu si Američané klíčové informace předávali na papíře, nikoliv digitálně.
Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu. (14. května 2026)

Trump při čtvrtečním banketu v Pekingu připil na zdraví Si Ťin-pchinga jako na „svého přítele“ a v pátek, když společně usedli před kamery, prohlásil, že se z něj „stal opravdový přítel“. Přátelská atmosféra však zjevně trvala jen do chvíle, než se Američané vydali na cestu domů.

Před nástupem do letadla Air Force One museli zaměstnanci Bílého domu i novináři odevzdat různé předměty nasbírané během cesty, včetně jednorázových telefonů, akreditačních průkazů nebo odznaků na klopy darovaných Číňany. Ti, kteří cestovali letounem Air Force One, tyto předměty vyhazovali do koše umístěného pod schody letadla.

„Do letadla nebylo povoleno vzít nic z Číny,“ napsala Emily Goodinová, korespondentka New York Post v Bílém domě, v příspěvku na síti X.

Fotografie z cesty zachycují několik členů americké delegace, mezi nimi Trumpa, ředitele komunikace Bílého domu Stevena Cheunga, dosluhujícího šéfa společnosti Apple Tima Cooka, Jensena Huanga ze společnosti Nvidia i agenty Tajné služby, kteří všichni nosili odznaky na klopách sak.

Lze předpokládat, že za rozhodnutím zbavit se těchto předmětů stály obavy z možného nastražení odposlouchávacích zařízení.

Šéfové předních amerických firem na summitu v čínském Pekingu (14. května 2026)

Výměna darů je přitom běžnou součástí diplomatického protokolu. Zatím však není známo, zda si Trump od čínské strany nějaký dar ponechal nebo zda Američané v Pekingu něco předali na oplátku.

Podle některých médií ale Američané možná přijali dar v podobě semen speciálně vyšlechtěných růží, které během návštěvy amerického prezidenta údajně zaujaly.

Zpátky k tužce a papíru

Nedůvěra panovala i během samotného summitu. Američtí novináři byli izolováni v samostatné čekárně, zatímco Trump a Si navštěvovali památky v Pekingu. Někteří reportéři si stěžovali na omezený přístup na toalety nebo zákaz nosit si vlastní balenou vodu.

Velká Trumpova prohra. V Číně vyjednal jediný obchod, pak spílal Tchaj-wanu

Jihokorejský deník Chosun Ilbo uvedl, že většina členů americké delegace během návštěvy používala jednorázové telefony a notebooky, zatímco svá běžná zařízení nechala doma. „Klíčové informace se sdílely prostřednictvím papírových dokumentů, nikoli digitálních souborů,“ napsal list.

Vrchol nedůvěry mezi americkou a čínskou stranou měla podle některých zahraničních médií představovat situace, kdy se Trump údajně pokusil nahlédnout do desek čínského prezidenta. Později se však ukázalo, že šéf Bílého domu nahlížel do vlastních materiálů.

17. května 2026  10:41

