„Vyzývám všechny katolíky zařazené do popravčí čety, aby požádali o zproštění, neboť tato akce je v rozporu s učením církve,“ řekl Broglio. Předpisy americké armády umožňují vojákům žádat o výjimky z náboženských důvodů. Armáda nicméně zatím neoznámila, jak členy popravčí čety vybere.
Broglio poznamenal, že vedl pohřeb jedné z Hasanových obětí a že nad útočníkovým činem truchlil. Zároveň ale položil otázku, zda „chtějí USA napodobovat teroristy a učinit z barbarského zabíjení nepřátel veřejné divadlo“.
|
Poprava v přímém přenosu. Střelce z Fort Hoodu zastřelí v USA před zraky veřejnosti
Agentura Reuters poznamenala, že arcibiskup proti chystanému živému přenosu popravy vznesl nezvykle důrazné námitky.
Záměr popravu vysílat oznámil minulý týden americký ministr obrany Pete Hegseth, což vyvolalo kritiku vládních republikánských zákonodárců v Kongresu, náboženských představitelů i mezinárodních institucí. Prezident Donald Trump vykonání rozsudku smrti popravčí četou schválil, ale o živém přenosu zatím definitivně nerozhodl.
Hegseth veřejné provedení popravy požaduje a zdůvodňuje to tím, že to poslouží jako odstrašující příklad.
|
Hegseth místo Bible citoval Pulp Fiction. Demokraté chtějí jeho impeachment
Broglio však vyjádřil pochybnosti nad tím, zda ministr obrany vzal v úvahu dopady živého vysílání na případné mladé diváky. Zmínil také to, že odvysílání popravy muže, který je po útoku upoután na invalidní vozík, by mohlo pošramotit dobrou pověst americké armády a postavit ji na jednu úroveň s teroristy.
Viceprezident J. D. Vance, který konvertoval ke katolické víře, již uvedl, že popravu, pokud by byla živě vysílána, sledovat nebude.
|
Dělám Boží práci, prohlásil o sobě Vance. Tuší Antikrista, chystá se na konec časů
Pokud popravčí četa Hasana zastřelí, bude to první vojenská poprava od roku 1961. Tehdy se poprava uskutečnila oběšením. Poslední známá poprava zastřelením byla ve Spojených státech vykonána v roce 1945.