Neznámý útočník pobodal ve skotském Edinburghu několik lidí
„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal
Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...
Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou
Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...
Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka
Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...
Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu
Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...
Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média
Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...
Posíláme Airbus do Šarm aš-Šajchu a do Jordánska pro Čechy, oznámil Babiš
Možnost pomoci Čechům, kteří uvízli v zemích na Blízkém východě po americko-izraelské vojenské akci proti Íránu a uzavření vzdušného prostoru nad řadou zemí v oblasti, projednávala Bezpečnostní rada...
Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Zvýšené ohrožení Česka ale není
Česko podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. „Určitě zavedeme bezpečnostní opatření,“ řekl už brzy ráno Babiš při příchodu na...
ONLINE: Stovky izraelských letadel udeřily v Libanonu a Íránu, ten útoky vrací
Stovky izraelských letadel v pondělí zaútočily na cíle v Libanonu a v Íránu současně. Jižní předměstí Bejrútu se stalo znovu terčem bombardování, přičemž izraelská armáda potvrdila cílený útok na...
Další poškození romského památníku v Liberci. Vandal přepsal partyzána na Cikána
Neznámý vandal poškodil v Liberci pamětní lavičku připomínající romského partyzána Josefa Serinka, která stojí u pietního místa „Děti, které nepoznaly svět“. Kromě mechanického poškození škrtl v...
Hromadná nehoda uzavřela D6 u Chebu, v mlze bouralo sedm aut
Hromadná nehoda uzavřela v pondělí časně ráno dálnici D6 na Chebsku ve směru z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na Dolní Dvory se podle dostupných informací střetlo sedm osobních automobilů. Havárie...
Neznámý útočník pobodal dopoledne ve skotském Edinburghu několik lidí. Podle stanice BBC byla v oblasti mezi Sighthill a Wester Hailes od 10:00 SEČ vyhlášena pohotovost a zasahuje tam policie.
Pád člověka ve stanici Hlavní nádraží zastavil část metra
Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně byl v pondělí zhruba hodinu a půl ochromen. Ve stanici Hlavní nádraží metro srazilo ženu, která na místě zemřela. Po...
Američanům se v Kuvajtu zřítilo několik stíhaček, zasáhla je protivzdušná obrana
V Kuvajtu se ráno zřítilo několik amerických stíhacích letadel, jejich posádky přežily a po záchranné operaci byly převezeny do nemocnice, oznámilo kuvajtské ministerstvo obrany. Americká armáda...
Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě
Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...
Změny v dohodovacím řízení. Vojtěch chce vyrovnanou úhradovou vyhlášku na rok 2027
Ministerstvo zdravotnictví počítá na příští rok s vyrovnanou úhradovou vyhláškou. Na pondělním brífinku to řekl ministr Adam Vojtěch (ANO). Resort také představil nová data pro dohodovací řízení,...
Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity
Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...
První žena v Troji. Nová ředitelka pražské zoo představila své plány
Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze má nového šéfa. Pražskou zoologickou zahradu vede poprvé ve stoleté historii žena, Lenka Poliaková. Nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil...