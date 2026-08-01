Provoz v Hormuzském průlivu prudce klesá, v Ománu byl zasažen tanker

Námořní provoz v Hormuzském průlivu opět prudce poklesl, informovala stanice Al-Džazíra. Provoz v úžině Báb al-Mandab v Adenském zálivu mezitím zůstává stabilní, jak ukazují nejnovější údaje společnosti Kpler, která sleduje pohyb plavidel.
|
Tankerům v Hormuzu se nechce nahazovat motory. Nikdo neví, kde jsou miny. Ani Íránci
Jemenští povstalci Húsíové v noci na sobotu popřeli, že plánují zavést poplatky pro obchodní lodě proplouvající průlivem Báb al-Mandab. Zároveň uvedli, že průjezd tímto strategickým průlivem zůstává volný. Prohlášení přišlo jen několik dní poté, co agentura Reuters s odvoláním na regionální zdroje informovala, že proíránští rebelové zvažují zavedení poplatků pro lodě plující jižní částí Rudého moře. Děje se tak týden poté, co Húsíové vyhlásili námořní blokádu Saúdské Arábie.
Teherán a Washington podepsaly v červnu memorandum o porozumění s cílem zastavit vojenské operace a znovu otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, jakož i dosáhnout dohody o ukončení války do 60 dnů. Tři týdny po podpisu však americký prezident Donald Trump prohlásil příměří za ukončené, protože Írán zaútočil na lodě v Hormuzském průlivu a Spojené státy na to reagovaly dalšími údery.