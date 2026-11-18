Stručně a jasně? Ne vždycky chcete od podřízených pouze jednoslovnou odpověď... Věřte zkušenosti Vladimira Putina!
Nezahrajeme si bridž? Zelenskyj už má karty, pád mostu vyvolal salvu vtipů
KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?
Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...
Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy
Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...
Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny
Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...
To že jsou školní toalety? Rekonstrukce se povedla, reakce boří sociální sítě
„Myslím, že se žáci budou chtít učit na záchodech. Je to bomba.“ Jen v superlativech se mluví o nových toaletách na Základní škole Smetanova v Chotěboři. Když její ředitel Milan Janda zveřejnil na...
Kim Čong-un vzal dceru na lyže, pasoval se do role instruktora
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se vyrazil s rodinou podívat na rozestavěné turistické letovisko, které se nachází u města Samdžijon v horské provincii Rjanggang. Pozornost médií upoutala především...
Odbory Státního zdravotního ústavu vyhlásily stávkovou pohotovost
Odbory Státního zdravotního ústavu vyhlásily stávkovou pohotovost. Oznámil to předseda tamní odborové organizace Jiří Charvát. Důvodem je podle něj zejména požadavek ministerstva zdravotnictví na...
Senátoři získali osvědčení o zvolení. Petrofovou zradila doprava, akci nestihla
Dvě desítky senátorů zvolených v druhém kole letošních voleb převzaly osvědčení o zvolení. Dekrety jim předali předseda Senátu Miloš Vystrčil a ministr vnitra Lubomír Metnar. Mandátu se ujmou po...
„To nemohla být sebevražda.“ Forenzní expert tvrdí, že Epsteina někdo zavraždil
Sexuální delikvent Jeffrey Epstein ve své vězeňské cele v roce 2019 podle forenzního experta Michaela Freemana zřejmě nespáchal sebevraždu, ale někdo ho zezadu uškrtil. Freeman, který to řekl v...
Europoslankyně Gregorová píše do Číny. Chce vědět, proč ji zadrželi
Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) dnes poslala oficiální dopis čínskému parlamentu, ve kterém žádá vysvětlení svého nedávného zadržení po příletu do Pekingu. Pokud čínská strana neodpoví do...
Merz si může oddechnout, ústavní soud zamítl žádost BSW o přepočítání voleb
Německý ústavní soud zamítl žádost strany Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW) o přepočítání hlasů z loňských předčasných parlamentních voleb. Strana se do Spolkového sněmu...
Decroix neuspěla s žalobou. Vyškovského soudce nepotrestají za nahlížení do spisů
Vyškovský soudce Pavel Vrcha nebude nijak potrestán za nahlížení do spisů, které neměl na starosti. Kárný senát Nejvyššího soudu dnes zamítl odvolání ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) a...
Trůn pro Trumpa? Nawrocki prezidentovi věnoval křeslo zdobené jantarem
Polský prezident Karol Nawrocki dal svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi k narozeninám dar, o kterém veřejnost ani polská diplomacie či polské velvyslanectví ve Washingtonu nevěděly. Jde o...
Požár na trzích. Od stánku s langoši chytily další, v Brně je uzavřena část náměstí
Na náměstí Svobody v Brně začal hořet stánek s langoši určený pro vánoční trhy. Požár se pak rozšířil a zasáhl i vedlejší dřevěné stánky. Policie velkou část náměstí uzavřela, po jedné straně je ale...
Podpora dlouhověkosti a síly. Zaskočený Babiš dostal v Izraeli netradiční dárek
Od naší zpravodajky v Izraeli – Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ukončí třídenní návštěvu Izraele. Večer před odletem si našel několik minut čas, aby si alespoň prohlédl okolí hotelu, kde v Jeruzalémě...
Na Opavsku vzplál autobus. Plameny už mířily k tlakovým lahvím
Čtyři hasičské jednotky zasahovaly ve středu ráno v Březové na Opavsku u požáru příměstského autobusu. Vozidlo poháněné plynem začalo hořet za jízdy. Všichni cestující i řidič jej stačili včas...
Prodej čerstvě zkolaudovaného RD 4+kk s prostornou garáží a zahradou, Praha 9 Újezd nad Lesy
Lomecká, Praha 9 - Újezd nad Lesy
24 950 000 Kč
Nezahrajeme si bridž? Zelenskyj už má karty, pád mostu vyvolal salvu vtipů
Zatímco Rusové přemítají, kde udělali chybu, že jim Ukrajinci dokázali znovu sejmout Krymský most, vtipálci a uživatelé sociálních sítí se nenechali dvakrát pobízet. A momentálně se předhánějí v tom,...
Ostrava schválila smlouvu na projekt Nových Bazalů. Řešit bude i řízení davu
Ostravští radní ve středu schválili smlouvu na projektovou dokumentaci Nových Bazalů s vítězi architektonické soutěže, španělským studiem L35 Arquitectos. Příprava stavby moderního fotbalového...