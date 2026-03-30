Kdybyste si to představili jako svůj plat, dělalo by to včera v Česku 142 247 korun. Kdo z vás to má, že.
Absurdní na tom je, že bezdomovci, na něž to připadá, jsou pořád bezdomovci. Možná by bylo lepší, kdyby jim to vždy prvního rovnou rozdali. Se skoro sedmi tisíci dolarů už člověk nemusí žít na lavičce na Park Avenue, jak o tom kdysi napsal slavné verše Langston Hughes, velký básník chudých a milionář.
Významná část peněz připadne neziskovým organizacím, které z ní zajišťují například jídlo či provozují ubytovny, ale také z ní hradí kávu, koblihy, pronájem konferenčních sálů a zařízení pro lepší powerpointovou prezentaci.