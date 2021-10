V New Yorku mohou chybět popeláři či hasiči. Musí být totiž očkovaní na covid

Od pondělního rána by se v New Yorku mohly začít vršit hromady odpadků, některé hasičské stanice mohou zůstat zavřené a v ulicích bude možná méně policistů, píše agentura AP. I to může být důsledek nařízení starosty Billa de Blasia, že všichni zaměstnanci města měli být do pátku naočkovaní proti covidu-19. Těm zaměstnancům, kteří to nesplní, hrozí, že budou v pondělí posláni domů bez výplaty.