New York vytáhl proti krysám. Inovace s názvem popelnice však přináší strasti

V první polovině listopadu se popelnice s víkem staly povinností pro všechny rezidenční budovy s méně než deseti bytovými jednotkami. To je většina rezidenčních domů ve městě. Všechny podniky v New Yorku musely začít popelnice používat už v březnu.

„Vím, že to musí znít absurdně pro kohokoli, kdo to slyší a žije v podstatě ve kterémkoli jiném městě na světě,“ řekla Jessica Tischová, která byla donedávna zodpovědná za sanitační opatření, než se tento týden stala šéfkou newyorské policie. „Na poměry New Yorku je to ale revoluční, protože jsme 50 let veškeré odpadky dávali přímo na obrubník,“ řekla.

„Vidíte otevřené plastové pytle s jídlem, které prostě hnije a smrdí a pak se to sype na chodník a do ulice,“ popsal dosavadní stav John Midgley, který vlastní řadový domek v Brooklynu, ale má srovnání s několika evropskými městy, kde dříve žil. „Ten smrad postupně sílí a je to týden co týden co týden,“ líčil.

Domácnosti, podniky a úřady v New Yorku každý den produkují asi 20 milionů kilogramů odpadu. Zkraje 20. století město od obyvatel vyžadovalo používání kovových popelnic. Ovšem v éře před rozšířením plastových tašek lidé odpadky házeli přímo do kontejnerů, které tak byly umazané a špinavé.

Plastová revoluce

V roce 1968 pracovníci městských sanitačních služeb vyhlásili stávku. Popelnice více než týden přetékaly, na chodnících se vršily hromady odpadků jako v nějaké dystopii. Výrobci plastových tašek darovali tisíce pytlů ve snaze pomoci s úklidem a Newyorčané už se ke starým pořádkům nikdy nevrátili, řekl Steve Cohen, odborník na veřejnou sféru z Columbijské univerzity.

„Souviselo to s pohodlím,“ vysvětloval. „Po stávce pracovníci upřednostňovali moderní výdobytek v podobě lehčích a zdánlivě čistších uzavřených plastových pytlů,“ řekl Cohen. Plast lépe zadržoval zápach a popeláři mohli pytle zvedat za jejich vršky a snadno je házet do vozů.

Na popelnice leckde není místo

Tým současného starosty Erika Adamse ale považuje hromady tašek s odpadky za veřejného nepřítele číslo jedna a vede válku proti nechvalně proslulým newyorským krysám. Do plastových pytlů se hlodavci dostanou bez problému. Uzavíratelné a uzamykatelné popelnice by na ně, alespoň teoreticky, měly fungovat lépe.

Povinnost odkládat odpad do popelnic však přináší vlastní úskalí. Například je potřeba najít místo pro velké nádoby na kolečkách ve čtvrtích, kde většina domů nemá dvorky, postranní uličky ani garáže. Kromě toho musejí majitelé domů či pronajímatelé prázdné popelnice ráno odstraňovat z chodníků, což při používání plastových pytlů nebylo třeba.

Caitlin Leffelová, která žije na Manhattanu, uvedla, že obyvatelé v jejím domě museli za „překvapivě vysokou cenu“ najmout někoho, kdo bude večer před svozem odpadu vynášet popelnice ven a pak je zase vracet zpět, a to třikrát týdně. „Vím, že se způsobem, jakým tohle město roky sváželo odpad, jsou problémy,“ řekla. „Ale to, jak byla tahle politika zavedená, nebere v potaz hodně nuancí života v New Yorku,“ dodala.

Automatizovaný svoz dosud neznali

Změny se chystají také pro největší rezidenční budovy, tedy ty s více než 31 bytovými jednotkami. V budoucnu by měly mít vlastní kontejnery na odpadky přímo na ulici. Vyprazdňovat je budou nové popelářské vozy s automatizovanými rameny, což je další inovace, která už je v mnoha jiných zemích běžná.

Zatím popeláři vysypávají obsah popelnic do vozů ručně. „Někde lidé ani nepoužívají pytle. Prostě házejí odpadky do popelnic,“ řekl Harry Nespoli, který vede odbory zastupující zhruba 7000 pracovníků sanitačních služeb. „Nějakou dobu potrvá, než to budou všichni dělat správně, ale ve finále je naše práce to odvážet,“ uvedl.

Tischová věří, že Newyorčané si nakonec nový systém oblíbí. Za jeho porušování zatím úřady vydávají jen písemná varování. Nová pravidla ještě neznají všichni. Od 2. ledna ale začnou platit pokuty od 50 do 200 dolarů (1200 až 4 800 Kč).

„Nikdo nechce bydlet ve špinavé ulici,“ poznamenala Tischová. „Nikdo nechce procházet kolem hory odpadků a kolem unikajících tekutin, když jdou do práce nebo když jdou s dětmi domů ze školy,“ dodala.