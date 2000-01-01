náhledy
V newyorské čtvrti Tribeca otevřeli kontroverzní výstavu s názvem Čítárna Donalda J. Trumpa a Jeffreyho Epsteina. Instalace obsahuje přes tři tisíce svazků, které tvoří více než tři miliony stránek dokumentů z vyšetřování sexuálních Epsteinových zločinů .
Autor: Profimedia.cz
Organizátoři z Institutu pro primární fakta shromáždili tyto materiály v galerii na newyorském Manhattanu.
Autor: Profimedia.cz
Učinili tak za účelem upozornit na rozsah kauzy a znemožnit její utajení před veřejností.
Autor: Profimedia.cz
Součástí výstavy jsou také kontakty na ministerstvo spravedlnosti a pietní místo se svíčkami za stovky obětí.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvníci a návštěvnice si v archivu mohou prohlédnout časovou osu vztahu mezi prezidentem a odsouzeným delikventem.
Autor: Profimedia.cz
Pro návštěvníky a návštěvnice, kteří chtějí sdílet své postřehy a vyvěsit je na nástěnku, je k dispozici ořezávátko.
Autor: Profimedia.cz
Celá expozice váží téměř osm tun a slouží jako hmatatelný protest proti snahám omezit transparentnost vyšetřování lidí z okolí Jeffreyho Epsteina.
Autor: Americké ministerstvo spravedlnosti, Profimedia.cz
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či bývalého prezidenta Billa Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
Autor: Archiv Kongresu, Reuters
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Autor: MAFRA
Letos v březnu zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald Trump sexuálně napadl nezletilou dívku. V únoru se v amerických médiích objevily zprávy, že ministerstvo tyto dokumenty zadržovalo.
Autor: CTK / AP / Thomas Krych , ČTK