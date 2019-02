Stop diskriminaci. V New Yorku už nemají trestat zaměstnance kvůli účesu

6:44 , aktualizováno 6:44

Zaměstnanci na pracovištích v New Yorku by už neměli být trestáni kvůli „nevhodnému“ účesu. Pomoci tomu mají závazné pokyny newyorské radnice. Jak napsal list The New York Times, nová směrnice chrání právo obyvatel města na „účesy vyjadřující jejich rasovou, etnickou nebo kulturní identitu“.