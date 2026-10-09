Newyorský mrakodrap Chrysler Building čeká rekonstrukce. Projde jí i slavná špička

Developer Tishman Speyer převzal dlouhodobý pronájem od soukromé vysoké školy The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Developer spolu s partnery do obnovy mrakodrapu investuje 235 milionů dolarů (více než pět miliard Kč), píše BBC.
Projekt mimo jiné počítá s renovací 61. patra, které zdobí obří chrliče v podobě orlů inspirované orlími ozdobami z kapot vozů Chrysler, a s vybudováním nového luxusního salonku.
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Většinu budovy, která se nachází v blízkosti nádraží Grand Central Terminal, plánuje developer využít pro kanceláře, protože v této části Manhattanu poptávka po kancelářských prostorech výrazně převyšuje nabídku.
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8. června 2025
„Nová výstavba kancelářských prostor v této oblasti byla po celá desetiletí prakticky nulová,“ uvedl developer. Součástí rekonstrukce bude i modernizace technického zázemí budovy, výtahů, elektroinstalace a vzduchotechniky.
Stavba mrakodrapu Chrysler Building navrženého architektem Williamem Van Alenem a financovaného průmyslníkem Walterem Chryslerem začala v roce 1928 a byla dokončena o dva roky později.
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The Cooper Union, mezi jejíž absolventy patří i vynálezce Thomas Edison, vlastní pozemek pod budovou Chrysler Building již od roku 1902. Pozemek škole odkázaly děti Petera Coopera, průmyslníka, který tuto vysokou školu v roce 1859 založil.
V rámci dohody bude společnost Tishman Speyer platit škole Cooper Union nájemné za pozemek, které chce škola využít k financování stipendií pokrývajících plné školné pro všechny studenty bakalářského studia.