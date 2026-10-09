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Newyorský mrakodrap Chrysler Building čeká rekonstrukce. Projde jí i slavná špička

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  12:33
Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká...

Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká rozsáhlá rekonstrukce. (7. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká...
Sklep v budově Chrysler Building (7. října 2026)
Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká...
Vstup ze stanice metra do Chrysler Building (7. října 2026)
16 fotografií
Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká rozsáhlá rekonstrukce v souvislosti s jeho převzetím do dlouhodobého pronájmu. Mrakodrap ve stylu Art Deco, který se tyčí do výšky 319 metrů a má 77 podlaží, byl po svém dokončení před 96 lety nejvyšší budovou světa, než jej po necelém roce překonal nedaleký Empire State Building. Nyní Chrysler Building čeká obnova fasády i sedmiobloukové ocelové špičky s trojúhelníkovými okny.

Developer Tishman Speyer převzal dlouhodobý pronájem od soukromé vysoké školy The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Developer spolu s partnery do obnovy mrakodrapu investuje 235 milionů dolarů (více než pět miliard Kč), píše BBC.

Projekt mimo jiné počítá s renovací 61. patra, které zdobí obří chrliče v podobě orlů inspirované orlími ozdobami z kapot vozů Chrysler, a s vybudováním nového luxusního salonku.

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Většinu budovy, která se nachází v blízkosti nádraží Grand Central Terminal, plánuje developer využít pro kanceláře, protože v této části Manhattanu poptávka po kancelářských prostorech výrazně převyšuje nabídku.

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„Nová výstavba kancelářských prostor v této oblasti byla po celá desetiletí prakticky nulová,“ uvedl developer. Součástí rekonstrukce bude i modernizace technického zázemí budovy, výtahů, elektroinstalace a vzduchotechniky.

Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká rozsáhlá rekonstrukce. (16. června 2026)
Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká rozsáhlá rekonstrukce. (7. října 2026)
Sklep v budově Chrysler Building (7. října 2026)
Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká rozsáhlá rekonstrukce. (7. května 2013)
Vstup ze stanice metra do Chrysler Building (7. října 2026)
16 fotografií

Stavba mrakodrapu Chrysler Building navrženého architektem Williamem Van Alenem a financovaného průmyslníkem Walterem Chryslerem začala v roce 1928 a byla dokončena o dva roky později.

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The Cooper Union, mezi jejíž absolventy patří i vynálezce Thomas Edison, vlastní pozemek pod budovou Chrysler Building již od roku 1902. Pozemek škole odkázaly děti Petera Coopera, průmyslníka, který tuto vysokou školu v roce 1859 založil.

V rámci dohody bude společnost Tishman Speyer platit škole Cooper Union nájemné za pozemek, které chce škola využít k financování stipendií pokrývajících plné školné pro všechny studenty bakalářského studia.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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