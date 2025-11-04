New York, hlavní město kapitalismu, ovládne bývalý raper a kaviárový socialista

Premium

Zohran Mamdani | foto: Reuters

Milan Vodička
New York je prostě New York, a tak bude mít podle všeho starostou mladého Inda, který dětství strávil v chatce na kopci nad Kampalou, protože nejdřív byl Uganďan. A který skočil v lednu do Atlantiku, aby předvedl, jak zmrazí ceny. Jmenuje se Zohran Kwame Mamdani.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Prostě Amerika. Ale protože se píše letopočet 9 Anno Domini Trump, zvolí si město burziánů a podnikání v jakési antireakci starostou muže, který chce zavést síť státních samoobsluh s levnými potravinami, kvůli čemuž zdaní bohaté.

Hlavní město kapitalismu si postaví do čela člověka, jenž se označuje jako demokratický socialista, což Donald Trump zkrátil na komunistu.

Vyprávěl, jak jeho teta – je šíitský muslim – po 11. září 2001 přestala jezdit newyorským metrem, protože se v hidžábu necítila bezpečně. A zase jednou si to celé vymyslel.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Klasické phishingové útoky jsou překonané, podvodníci cílí na psychiku

Voják na misi, který potřebuje peníze, nebo slavná osobnost s unikátním investičním tipem? To už jsou zastaralé pokusy, jak obrat lidi o peníze. Útočníci dnes vsázejí na psychologickou manipulaci,...

4. listopadu 2025

Někteří zadržení při razii ve VZP figurovali v Dozimetru, jde o zakázky za stamiliony

Premium

Protikorupční policie v pondělí ráno dorazila do kanceláří nejvyšších manažerů VZP a navštívila také soukromé firmy z IT byznysu, které pro VZP dodávaly výrobky nebo služby. Celkově zadržela...

4. listopadu 2025

New York, hlavní město kapitalismu, ovládne bývalý raper a kaviárový socialista

Premium

New York je prostě New York, a tak bude mít podle všeho starostou mladého Inda, který dětství strávil v chatce na kopci nad Kampalou, protože nejdřív byl Uganďan. A který skočil v lednu do Atlantiku,...

4. listopadu 2025

Poradna: Jak dosáhnout u pojišťovny na vyšší odškodnění po autonehodě

Každý, kdo někdy řešil odškodnění po dopravní nehodě, se setkal s formuláři. Pojišťovny formuláře používají k usnadnění práce svých likvidátorů. V záplavě složitých dokumentů se však mohou poškození...

4. listopadu 2025

Knihy nejsou drahé, ale lidi už prostě nechtějí číst, říká šéf svazu nakladatelů

Premium

Na nového Dana Browna čekali dychtiví zájemci už před uvedením na trh. Většina knih se ale dnes prodává těžko. S výjimkou pár bestsellerů... Spisovatel, nakladatel a předseda Svazu českých knihkupců...

4. listopadu 2025

Dřívější odchod do důchodu i vyšší růst penzí může Česko bolet, varují experti

Pravděpodobná nová vláda složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů slibuje, že do důchodu lidé budou odcházet nejpozději v 65 letech a že penze porostou rychleji. Odborníci ale mají obavy, zda to veřejné...

4. listopadu 2025

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. Do...

3. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  22:55

Rusko a Čína testují jaderné zbraně, ale nemluví o tom, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že Rusko a Čína testují jaderné zbraně, ale nemluví o tom. Šéf Bílého domu zároveň zopakoval, že i Spojené státy budou testovat...

3. listopadu 2025  22:03

Jsou arogantní a chtějí jen podřízenost, opřel se vůdce Íránu Chameneí do USA

Ostrá slova kritiky pronesl na účet Spojených států amerických nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí při setkání se studenty v předvečer 46. výročí obsazení americké ambasády v...

3. listopadu 2025  21:21

Tajné sny vraha Roubala: Dvě ženy v ponorce, podkolenky a kouzelný vysílač

Když v roce 1999 padl doživotní verdikt nad pětinásobným vrahem Ivanem Roubalem, mnozí lidé si oddechli. Ti, kteří ho znali, popisovali jeho sadismus na zvířatech, někteří se ho vyloženě báli. Nebylo...

3. listopadu 2025  20:30

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Duka je ve vážném stavu opět v nemocnici. Navštívili ho nejvyšší církevní hodnostáři

Kardinál Dominik Duka je zpět v nemocnici, ze které byl propuštěn do domácí péče teprve ve čtvrtek. Informaci na Facebooku oznámily Katolické noviny, kterým dal Duka rozhovor ještě předtím, než se...

3. listopadu 2025  12:39,  aktualizováno  20:11

Nový chalífát na obzoru. Hlavní město Mali škrtí džihádisté, sázka na Moskvu nevyšla

Premium

Tři roky po stažení francouzských jednotek z Mali je tamní vojenská junta na pokraji kolapsu. Hlavní město Bamako oblehli džihádisté a škrtí dodávky pohonných hmot. Pád města je podle expertů jen...

3. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.