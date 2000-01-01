náhledy
Východní pobřeží USA v noci na sobotu zasáhla silná sněhová bouře. Ve státech New Jersey a New York dokonce úředníci vyhlásili nouzový stav. V samotném „Městě, které nikdy nespí“ napadlo až 25 centimetrů sněhu, což je nejvíce za poslední čtyři roky.
Autor: Profimedia.cz
Úřady v noci vyzvaly obyvatele, aby zvážili, zda vůbec musí vycházet ven, případně cestovat.
Autor: Profimedia.cz
Rychlé hromadění sněhu a nízká viditelnost činí bezpečnou dopravu skoro nemožnou, informovala například stanice CBS News.
Autor: Reuters
Odklízení sněhu si však někteří obyvatelé New Yorku náležitě užili, což dokazuje tento...
Autor: Reuters
Menší radost však měli lidé cestující letadly. Kvůli bouři byly dle britské stanice BBC zrušeny nebo zpožděny tisíce letů.
Autor: Reuters
V pozadí na této fotce je vidět i známý mrakodrap Chrysler Building. (27. prosince 2025)
Autor: Reuters