Nejste očkovaní? V restauraci se nenajíte, vzkazuje New York hlavám států

Bolsonaro patří do úzké skupiny prezidentů, kteří zdůrazňují, že nedostali vakcínu proti covidu-19.

Brazilská hlava státu již před cestou oznámila, že bude ignorovat pandemická pravidla, která připravil starosta New Yorku Bill de Blasio, napsal deník The Guardian. Podle nich by prezident neměl mít přístup ani do sálu, kde se uskuteční Valné shromáždění.

Podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ale není možné odepřít přístup nenaočkovaným prezidentům na Valné shromáždění a pořadatelé nebudou od delegátů požadovat covidové certifikáty. Bolsonaro má v New Yorku vystoupit v úterý.

Brazilská delegace zveřejnila na sociálních sítí fotografii, na které Bolsonaro jí na chodníků před stánkem s pizzou. Fotografie vzbudila pozitivní reakci Bolsonarových příznivců, kteří chválili jeho bezprostřednost.

Bolsonaro, který nemoc covid-19 prodělal loni v červenci, tvrdí, že má dostatečně odolnou imunitu. Nechá se údajně naočkovat, až vakcínu dostanou všichni Brazilci. Na sociálních sítí navíc propagoval vědecky neprověřené způsoby léčby nemoci covid-19.

Bolsonara se snažil přesvědčit britský premiér Boris Johnson, aby se nechal naočkovat vakcínou od britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Tu dostal i šéf britské vlády. Podle tiskové zprávy Johnson při setkání s Bolsonarem zdůraznil, že „očkování je nejlepším způsobem, jak porazit virus a zachránit životy“.