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Budu zabíjet demokraty a monstra, varuje před svým propuštěním sexuální násilník

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  15:10

Peter Braunstein (2005) | foto: New York City Police Department

Newyorský sexuální násilník Peter Braunstein z vězení varoval, že pokud se lidé jako on dostanou na svobodu, může dojít ke krveprolití. V dopise adresovaném reportérovi deníku New York Post napsal, že z vězení nechce odejít, protože ho odděluje od světa, který tak nenávidí. Braunstein svým vyjádřením kritizuje reformy systému podmínečného propuštění ve státě New York.

„Jediné, co bych dělal, by bylo zabíjet lidi,“ popisuje Braunstein své počínání po potenciálním propuštění v dopise, který zaslal deníku. Vězeň v něm slibuje, že pokud se jednou dostane na svobodu, zavraždí demokraty a „monstra“, uvádí server New York Post.

Bývalý módní publicista dále varuje před „progresivními“ reformami v Albany, které podle něj jen pustí do ulic další nebezpečné šílence, jako je on sám. Braunsteina policie zatkla v roce 2005 poté, co se v přestrojení za hasiče dostal do bytu své bývalé kolegyně v Chelsea, kterou znásilnil a mučil. Dva měsíce následně prchal před policií napříč několika státy.

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Zločinec v dopise z 12. června podle webu uvádí, že kdyby byl zítra propuštěn, brzy by byl opět odsouzen. Nedělal by podle svých slov totiž nic jiného, než vraždil lidi. Braunstein v dopise předkládá i seznam potenciálních terčů: „Demokraté (zrádci), transky (monstra), ten Piker,“ píše s odkazem na Hasana Pikera, krajně levicového influencera a streamera.

Bývalý módní kritik deníku Women’s Wear Daily dodává, že tento seznam je nekonečný, protože „USA jsou teď ztracené.“ Dvaašedesátiletý vězeň je podle svých slov rád, že „tam venku“ není.

Třístránkový dopis je Braunsteinovou reakcí na dotaz deníku. List se zločince zeptal, co by udělal, kdyby mu bylo uděleno propuštění na základě dvou nových návrhů zákonů o reformě podmíněného propuštění, které se v současné době projednávají v Albany.

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Jedna z navrhovaných reforem by umožnila pachatelům násilných trestných činů požádat o podmínečné propuštění už po dovršení 55 let a odpykání nejméně 15 let vězení, a to bez ohledu na závažnost jejich zločinů.

Druhé opatření, návrh zákona o spravedlivém a včasném podmíněném propuštění, by vyžadovalo, aby státní komise pro podmíněné propuštění rozhodovala o podmíněném propuštění odsouzených bez ohledu na závažnost jejich zločinů, pokud nepředstavují „aktuální“ nebezpečí pro veřejnost, uvádí New York Post.

Sám Braunstein měl slyšení o podmínečném propuštění loni. To bylo zamítnuto, protože se na něj nedostavil. Před komisi má však přijít opět příští rok.

Kdyby se však na projednání v roce 2025 dostavil, a zúčastnil se i následného druhého jednání, byl by podle návrhů zákonů pravděpodobně propuštěn, sdělil serveru bývalý člen komise pro podmínečné propuštění a senátor státu Marc Coppola, který se reforem obává.

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„Myslím, že uvidíte propuštění mnoha vrahů… vrahů a sexuálních delikventů, a jistě i některých zločinců, kteří spáchali ty nejohavnější zločiny v New Yorku,“ dodal s tím, že opatření je neúctou k obětem a jejich rodinám.

Konkrétně Braunstein ovšem trvá na tom, že chce za mřížemi zůstat. „Z vězení odejdu jedině v pytli na mrtvoly,“ píše. Je to takto podle něj lepší jak pro něj, tak pro veřejnost.

„Možná se to zdá těžko uvěřitelné a rozhodně to není typický postoj vězně, ale když jsem v roce 2005 spáchal své zločiny, měl jsem toho světa plné zuby a od té doby jsem tento postoj důsledně zastával,“ vysvětluje.

Oheň a přestrojení za hasiče

Braunstein zločin spáchal během halloweenské noci v roce 2005. Před bytem šestatřicetileté oběti tehdy zapálil oheň a předstíral, že je hasič, aby ji přiměl otevřít dveře. Když se dostal dovnitř, omámil ženu chloroformem. Svlékl ji do spodního prádla, svázal a více než 13 hodin ji sexuálně zneužíval. Vše přitom natáčel na video.

„Byla jsem vyděšená,“ vypověděla oběť, bývalá redaktorka časopisu Women’s Wear Daily, během soudního procesu v roce 2007. „Řekl mi, že mám štěstí, že jsem naživu,“ dodala.

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Braunstein se podle ní už tehdy považoval za vraha. „Řekl mi, že už zabil pár lidí,“ uvedla. Už tehdy měl podle ní seznam lidí, kteří mají zemřít.

Následně strávil tento sexuální násilník dva měsíce na útěku. Během něj unesl psychiatra, za což ho po odpykání současného trestu čeká třiadvacet let ve vězení. Zadržen byl nakonec v Tennessee. Když se k němu policisté přibližovali, chtěl spáchat sebevraždu bodnutím do krku.

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