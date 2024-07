New York objevil Ameriku. Do boje proti horám odpadků nasadil... popelnice

Pár metrů před mikrofonem se tísní desítky novinářů s očekáváním, co se stane. O chvíli později už v dáli vidí starostu Adamse. Třiašedesátiletý elegán v bílém tričku a slunečních brýlích před sebou tlačí věc, která zlepší život každého obyvatele New Yorku – městem schválený model plastové popelnice. Když dojede k řečnickému pultíku, vezme do ruky připravený pytel plný odpadu a elegantně ho vhodí do popelnice. Vyslouží si za to potlesk.

Mohlo by se zdát, že jde o scénu ze sitcomu. Pro osmimilionové město je však téma odpadků vážnou věcí. Už loni v létě plnily zpravodajské servery videa a fotografie hromad odpadů, které hyzdily ulice. K zápachu a nemocem se nepřekvapivě přidaly záplavy krys. Adams nejprve zacílil na velké podniky, svůj odpad musely do popelnic povinně umisťovat restaurace a obchody s potravinami, později se nařízení rozšířilo na všechny velké podniky.

„Velká města po celém světě dávají po desetiletí svůj odpad do popelnic na kolečkách nebo do jiných kontejnerů, ale město New York to prostě nedělalo,“ uvedla tehdy členka místní administrativy Jessica Tischová, která je zodpovědná za sanitační opatření.

Očistu ulic starosta završil pondělní tiskovou konferencí, kde oznámil, že ukládání odpadu do popelnic bude povinné i pro všechny obytné budovy. Majitelé těchto staveb musí obyvatelům do 12. listopadu zařídit dostatečný počet popelnic. Do konce roku by v nich mělo podle starosty končit 70 procent veškerého městského odpadu.

Popelnice posvěcená vedením města

Za vyhovující popelnici v současnosti podniky a majitelé domů platí podle Tischové kolem sta dolarů, v přepočtu asi 2 500 korun. Vedení města proto přišlo s certifikovanou a dotovanou verzí v několika velikostech, myslelo se i na tříděný odpad. Cena se bude pohybovat okolo padesáti dolarů, v ideálním případě by měla v budoucnu nahradit všechny dosud používané popelnice. V roce 2025 město hodlá do ulic umístit i velkokapacitní kontejnery.

Spojné státy jsou největším světovým producentem odpadu, podle listu Los Angeles Times jsou v nelichotivé statistice i před miliardovou Čínou. Část končí v černých pytlích pohozená na chodnících, kde je sbírá městská svozová služba. Plastové popelnice v mnoha amerických městech nejsou povinné.

Evropa je v tomto ohledu kontrastem, pionýrem ve svozu a nakládání s odpadem je Francie. Právník a diplomat Eugène-René Poubelle prosadil už v roce 1883 legislativu, která v Paříži zavedla kontejnery a popelnice na odpad. Nádoby musely mít objem od 80 do 120 litrů, přesně pasující víko a dvě madla na přenášení.

Poubelle myslel i na třídění, před každým domem musely stát alespoň tři nádoby na odpad, které oddělovaly znovupoužitelné materiály jako keramiku, sklo, papír či látky. Poubelleho příjmení se v průběhu let stalo nejběžnějším francouzským slovem pro odpadkový koš.