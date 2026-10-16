New York pojmenoval v Queensu ulici po hrdinovi, který město zachraňuje už 60 let

Přesněji řečeno, New York nepřejmenoval dvě ulice. Křižovatka Ingram Street a Ascan Avenue ve čtvrti Queens dostala čestné jméno Spider-Man Way a původní názvy ulic zůstávají zachovány. Takzvané co-naming schválila městská rada už v létě jako součást zákona o pojmenování veřejných prostranství.
Místo nebylo zvoleno náhodně: jen pár kroků od nové cedule stojí v ulici Ingram v čísle 20 dům, který byl v komiksech v roce 1989 zmíněn jako adresa Petera Parkera. Vyrůstal tam u tety May a strýce Bena.
„Byl to kluk z Queens, takže jménem naší rodiny vám děkuji za to, že vzdáváte hold Spider-Manovi a čtvrti, kde jeho příběh začal,“ řekl na slavnosti synovec jednoho ze dvou autorů příběhů pavoučího muže, Mark Ditko.
Spider-Man je v americké kultuře jedním z nepopulárnějších animovaných hrdinů. Když se na začátku října konal v New Yorku festival Comic Con, přišlo nejvíce účastníků právě v červeno-modrém kostýmu pavoučího muže. Dokonce se pokusili překonat rekord z Guinnessovy knihy v počtu lidí v této masce na jednom místě. Sešlo se jich 649, což bylo o 36 lidí méně než činí aktuální platný rekord z června 2023 z Malajsie, kde se tehdy fanoušci sešli při propagaci filmu Spider-Man: Across the Spider-Verse.
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Postavu Spider-Mana vytvořili Stan Lee a Steve Ditko v roce 1962. Lee přišel se základním nápadem na dospívajícího superhrdinu se schopnostmi pavouka a psal dialogy, Ditko pak vytvořil jeho výtvarnou podobu včetně kostýmu a masky a výrazně se podílel i na stavbě příběhů. Jejich další osudy ale nemohly být rozdílnější: Lee se stal charismatickou tváří Marvelu a mediální hvězdou, zatímco Ditko se veřejnosti téměř úplně stranil a žil jako samotář.