Už žádné pytle s odpadky v ulicích. New York rázně zametá se smradem i potkany

Starosta Eric Adams a jeho tým chtějí skoncovat s „nepřetržitým občerstvením pro potkany“, které podle nich pytle s odpadky čekající na odvoz na chodnících vytvářely. Už loni v srpnu začalo město vyžadovat po obchodech s potravinami či podnicích v pohostinství, aby odpad ukládaly do kontejnerů s pevným víkem. Toto opatření podle úřadů pokrylo větší část odpadků přitahujících přemnožené hlodavce.

Nařízení se podle deníku The New York Times v září rozšířilo na další podniky a ode dneška se vztahuje na všechny ve městě. Úřady uvádějí, že opatření nyní bude pokrývat asi polovinu ze zhruba 20 milionů kilogramů odpadu, který se v tomto mnohamilionovém městě každý den vysbírá.

„Velká města po celém světě dávají po desetiletí svůj odpad do popelnic na kolečkách nebo do jiných kontejnerů, ale město New York to prostě nedělalo,“ řekla členka místní administrativy Jessica Tischová, která je zodpovědná za sanitační opatření. „Je to tak základní věc z několika důvodů - vzhled a atmosféra na ulicích, zápach v létě, potkani,“ pokračovala.

Podniky, kterých se dosud povinné používání popelnic netýkalo, budou v následujícím měsíci při porušení pravidla dostávat jen varování. Pak nastoupí plošné pokuty, které se při opakovaném porušování mohou vyšplhat až na 200 dolarů (skoro 5000 Kč).

Město zároveň provádí změny ve sběru odpadu z obytných budov, který se provádí odděleně. Na podzim chce i na část z nich rozšířit působnost opatření platného pro podniky, napsala agentura AP.