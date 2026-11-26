Tradiční podívaná s obřími nafukovacími postavičkami, alegorickými vozy a pochodovými kapelami, kterou každoročně sleduje v ulicích Manhattanu přes 3,5 milionu lidí a desítky milionů dalších u televizních obrazovek, se letos v původním čtvrtečním termínu nekoná. O odložení celé akce rozhodlo vedení města společně s obchodním domem Macy’s, newyorskou policií a televizní stanicí NBC.
„Vím, že se na zítřejší průvod těšilo mnoho Newyorčanů, včetně mě, stejně jako miliony lidí po celém světě. Generace za generací sledovaly, jak se ulicemi vznáší SpongeBob nebo Spider-Man a jak Garfield pluje po Šesté avenue. A vím, že tahle změna plánů způsobí komplikace. Bezpečnost ale musí být na prvním místě,“ uvedl ve středu newyorský starosta Zohran Mamdani.
Náhradním termínem je sobota 28. listopadu, kdy by měl průvod vyrazit v 8:30 místního času (14:30 SEČ). Televize NBC ve čtvrtek místo přímého přenosu odvysílá záznam loňského ročníku.
Meteorologové varují před větrem až 105 km/h
Důvodem bezprecedentního kroku je silná pobřežní bouře, před kterou vydala varování americká Národní meteorologická služba (NWS). Podle předpovědi má v New Yorku vát trvalý vítr o rychlosti 48 až 64 kilometrů za hodinu, přičemž nejsilnější nárazy mohou dosahovat až 105 kilometrů za hodinu.
„Národní meteorologická služba vydala na zítřek varování před silným větrem i před pobřežními záplavami. Očekáváme rozsáhlé středně silné pobřežní záplavy při ranním a večerním přílivu a od zítřejšího rána až do pátku 27. listopadu také středně silný až silný déšť. Hrozí i přívalové povodně,“ upozornil ve středu starosta Mamdani.
|
Krocani Freedom a Feathers unikli pekáči. Trump jim udělil prezidentskou milost
Právě vítr je pro průvod zásadním rizikem. Od roku 1997, kdy smetl obří balón do pouliční lampy a zranil divačku, platí v New Yorku přísná pravidla. Obří nafukovací postavičky nesmějí vzlétnout, pokud trvalý vítr překročí 37 kilometrů za hodinu nebo nárazy přesáhnou 55 kilometrů za hodinu. Poryvy očekávané na letošní Den díkůvzdání tak překračují tento bezpečnostní limit téměř dvojnásobně.
Průvod v minulosti zastavila jen druhá světová válka
Obchodní dům Macy’s pořádá průvod na Den díkůvzdání od roku 1924 a obří nafukovací balóny se v něm poprvé objevily o tři roky později. Letos se koná jubilejní 100. ročník – jedinou přestávku si totiž akce vybrala v letech 1942 až 1944, kdy se průvod nekonal kvůli druhé světové válce a nedostatku gumy a helia.
Za více než sto let své existence průvod čelil sněžení, vytrvalému dešti i silnému větru, kvůli němuž musely být v minulosti balóny výjimečně uzemněny či staženy níže k zemi. Nikdy předtím ale nebyl celý průvod kvůli nepříznivému počasí přesunut na jiný den.