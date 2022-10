Nečekaná záplava migrantů z jihu ochromuje New York. Vyhlásil stav nouze

New York očekává, že jej řešení masivního příchodu žadatelů o azyl vyjde do konce fiskálního roku na miliardu dolarů. Podle Adamse, který je demokrat, přijelo od dubna do New Yorku více než sedmnáct tisíc migrantů, přičemž od září šlo denně v průměru o pět až šest autobusů. Počet lidí využívajících nouzové noclehárny je nyní ve městě rekordní.

Starosta poznamenal, že migranti jsou v New Yorku vítáni a odkázal na historii města. „Newyorčané se vždy starali o své přistěhovalecké bratry a sestry. Vidíme v nich sami sebe. Vidíme v nich své předky,“ řekl. „Náš soucit je sice neomezený, ale naše zdroje nikoliv,“ dodal. V této souvislosti vyzval k zajištění federální a státní finanční pomoci a prosazení federálních zákonů, které by umožnily žadatelům o azyl dříve legálně pracovat.

Republikánský guvernér Texasu, Greg Abbott, který se bude v listopadových volbách ucházet o třetí funkční období, poslal do New Yorku autobusy s více než třemi tisíci migrantů ve snaze upozornit na rekordní počty migrantů přicházejících do USA přes hranici s Mexikem.

Starosta Adams guvernéra Abbotta zkritizoval za to, že při vyslání migrantů neupozornil newyorské úřady. „Tisíce žadatelů o azyl byly autobusy dopraveny do New Yorku a vysazeny bez upozornění, koordinace a péče,“ řekl Adams s tím, že jde o „uměle vyvolanou krizi“.

Floridský guvernér Ron DeSantis nedávno poslal zhruba padesát migrantů letadlem na ostrov Martha’s Vineyard v Massachusetts.

Demokraté viní Abbotta a DeSantise z toho, že zranitelné migranty využívají jako politickou rekvizitu, zatímco republikáni viní administrativu prezidenta Joea Bidena z toho, že nedokázala zastavit příliv migrantů na hranicích.

Demokraty ovládané město El Paso, které se nachází v Texasu, od konce srpna přepravilo autobusem do New Yorku zhruba sedm tisíc migrantů, ačkoli představitelé města tvrdí, že na rozdíl od Abbotta svou činnost koordinují s newyorskými úřady.

Washingtonská starostka Muriel Bowserová v září vyhlásila stav nouze kvůli autobusům s migranty, které do hlavního města USA vyslali republikánští guvernéři Texasu a Arizony.