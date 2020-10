Muž se propadl dírou v chodníku do hejna krys. Bál se křičet o pomoc

18:54

Muž z New Yorku prožil na vlastní kůži scénář mnohých hororových příběhů. Zatímco čekal na autobus, otevřel se pod ním chodník a on se propadl přímo do obřího hejna krys. Zraněný se bál křičet o pomoc, aby mu hlodavci nevlezli do pusy, řekl později.