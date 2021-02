V New Yorku a Kalifornii objevili nové varianty koronaviru, rychle se šíří

Nová varianta s názvem B.1.526 se poprvé objevila ve vzorcích odebraných v New Yorku v listopadu. Vědci z Kalifornského technologického institutu (Caltech) narazili na mutaci při výzkumu stovek tisíc virových genetických sekvencí v GISAIDu.

„Existoval vzor, který se opakoval. Skupina izolátů, soustředěných v New Yorku, kterou jsem (doposud) neviděl,“ řekl listu The New York Times Anthony West, výpočetní biolog z Caltechu.

Výzkumníci rozlišují mezi dvěma verzemi varianty B.1.526. Jedna obsahuje takzvanou únikovou mutaci E484K, zaznamenanou i v jihoafrické variantě, která umožňuje viru lépe se vyhnout imunitním obranám. Podle některých zpráv se s touto mutací vakcíny hůře vypořádávají.

Další mutace nazvaná S477N zase ovlivňuje, jak pevně se virus váže na lidské buňky. Společně obě mutace představují asi 27 procent virových sekvencí v New Yorku, jež jsou zaznamenané v databázi.

Zprávy Caltechu potvrdil i další vědecký tým z Kolumbijské univerzity. Výzkumníci zanalyzovali 1 142 vzorků odebraných od pacientů z lékařského střediska univerzity. Zjistili, že 12 procent lidí s koronavirem bylo nakaženo variantou B.1.526 s mutací E484K.

Pacienti s mutací byli asi o šest let starší než byl průměr a s větší pravděpodobností je čekala hospitalizace. Většina pacientů přišla ze sousedství v blízkosti nemocnice, některé případy ale byly ze vzdálenějších míst v New Yorku. „Zdá se, že to je rozšířené. Není to jen jedno ohnisko,“ uvedl doktor David Ho, ředitel Aaron Diamond AIDS Research Center.

Ani jedna studie zatím nevyšla v recenzovaném odborném časopise ani neprošla recenzním řízením. Podle expertů jsou však zjištění i tak znepokojivá. „Nejsou to dobré zprávy,“ prohlásil Michel Nussenzweig, imunolog z Rockefeller University, který nebyl zapojen do výzkumu. „Ale to, že o tom víme, je dobré, protože možná s tím můžeme něco udělat.“

Kalifornská varianta zhoršuje průběh

Newyorská varianta Nussenzweiga znepokojuje více než ta, kterou objevily dva vědecké týmy v Kalifornii. Vědci ji označují jako B.1.427. Objevili i její lehce odlišnou příbuznou B.1.429. Obě obsahují mutaci L452R, která umožňuje viru se lépe navázat na lidské buňky, uvádí stanice CNN.

Vědci též zjistili, že množství viru v nosech nakažených bylo větší u kalifornské varianty než u jiných. Díky tomu se varianta lépe a rychleji šíří. Podle vědců se nachází v dalších 44 státech, ačkoliv jen v Kalifornii je zatím dominantní.

Výsledky výzkumu vědců z Kalifornské univerzity v San Francisku (UCSF) naznačují, že varianta způsobuje horší průběh nemoci. „Zaznamenali jsme zvýšenou závažnost onemocnění spojeného s infekcí B.1.427/B.1.429, včetně zvýšeného rizika vysokého požadavku na kyslík,“ řekl Charles Chiu, zástupce ředitele laboratoře klinické mikrobiologie UCSF.

Počet lidí, kteří zemřeli na covid-19, ve středu v Kalifornii překročil 50 tisíc, na nejlidnatější stát USA tak připadá i nejvíce obětí. Vědci spekulují, zda nová mutace viru nehraje roli ve vysoké míře úmrtí, zatím k takovému tvrzení ovšem není dostatek dat.

„I když vidíme nárůst případů kvůli této variantě, celkově případy od prázdnin klesaly,“ řekl Chiu. „Ve skutečnosti je to slibné znamení – i když se tato nová varianta objevuje ve více než 50 procentech případů, nevidíme nárůst, kterého bychom se mohli obávat.“