VIDEO: Muž dal kolemjdoucí v New Yorku pěstí, úderem jí zlomil čelist

Maskovaný útočník se procházel po jedné z brooklynských ulic, když se bez jakéhokoliv varování vrhl na kolemjdoucí jednasedmdesátiletou ženu, kterou udeřil pravou pěstí do obličeje a vážně ji poranil. Útok se odehrál 19. září na New York Avenue nedaleko policejní stanice.



Žena skončila v nemocnici, kde lékaři zjistili, že má zlomenou čelist a tržnou ránu na obličeji. Na záběrech z pouliční kamery je vidět, že pachatele útok nijak nerozrušil a poté, co se žena skácela k zemi, v klidu odkráčel pryč.

WANTED for an Assault. On Friday, 9/19/19 at 5:25 P.M. in front of 532 New York Ave. #Brooklyn #Prospect @NYPD71Pct Reward up to $2500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! ☎️Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall #NYPDDetectives pic.twitter.com/LKTrX4e5IX