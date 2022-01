New York je jedna velká past na ptáky. Architekti ale vědí, jak jim pomoci

Pandemie koronaviru vzbudila v lidech vlnu zájmu o ptáky. Ruku v ruce s mnoha novými „ptačími“ aplikacemi po tisících přibývá i těch, kteří tento koníček provozují i v hustě osídlených městských centrech, jako je například New York City. Jejich data nyní dokládají, že s hektickým urbanistickým rozvojem tohoto města přibyl i počet ptáků, kteří v kontaktu s budovami hynou. Informaci přinesl Bloomberg.

Architekti již dlouho vědí, jak navrhnout dům, aby se pro ptáky nestal smrtelnou nástrahou. Jako první město na světě přijalo v roce 2010 oficiální stavební pokyny v takové podobě, aby vyhovovaly i opeřencům, kanadské Toronto. Podobné regule přijalo loni i New York City. Vzory na skleněných plochách, vnější ochranné clony či zvyk zhasínat v noci zbytečně zapnuté osvětlení jsou jen malými krůčky k ochraně ptáků ve městech. Domů, které sestávají z obřích prosklených ploch, je ale stále dost...

„Každý projekt, na kterém dnes pracujeme, vypadá podobně. Budova má obří prosklenou plochu a klienti si zároveň přejí, aby se za ní skrývala spousta zeleně,“ říká Kate Orffová, architektka prestižního newyorského studia SCAPE. „Za posledních deset let se z New Yorku stala jedna velká skleněná past na ptáky,“ dodává.

Tah ptáků, kteří New York City začínají opouštět od poloviny srpna, vrcholí v půlce září a pokračuje až do poloviny října. Jeho tragické následky dokumentují tisíce příspěvků na sociálních sítích. Newyorčanka Melissa Breyerová, editorka ekologického projektu Treehugger, za tuto dobu zdokumentovala úhyn více než dvou stovek jedinců po kontaktu se skleněnými plochami budov nového Světového obchodního centra.

I am dedicating this #NationalBirdDay to the 626 injured and dead migratory birds I found that crashed into downtown NYC windows during 2021 fall migration. I found 49 different species; survivors were few. (1/6) pic.twitter.com/7Lnc4SMYXB