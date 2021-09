Jedenáct vzpomínek na 11. září. Byla jsem sousedkou teroristů, říká Češka

Pilot na Manhattanu Měl jsem jasno, začala válka!

Kapitán ČSA Jaroslav Slováček jednal v úterý 11. září 2001 jako správný velitel v krizi: před polednem místního času si v New Yorku svolal celou posádku svého letu – asi 10 lidí – do hotelového pokoje a během nástupu bleskově rozdělil úkoly: „Ty nakoupíš pití, ty chleba, ty konzervy… Kolik? Abychom s tím vydrželi aspoň týden. Začala válka.“ Odpoledne onoho dne měl pilotovat Airbus 310 z New Yorku do Prahy, ale po ranních útocích unesenými civilními letouny na Světové obchodní centrum bylo jasné, že pravidelná linka ČSA neodstartuje. Ani dnes, ani zítra… Kdo ví, kdy vlastně?