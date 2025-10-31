New York pod vodou, dva mrtví. V Central Parku déšť překonal rekord z roku 1917

Autor: ,
  13:25
Dva lidé ve čtvrtek zemřeli v zatopených sklepech v New Yorku poté, co části velkoměsta na východním pobřeží Spojených států postihl vydatný déšť. Voda zaplavila také některé ulice a stanice metra, uvedla městská policie.

V Brooklynu byl v zatopeném sklepě nalezen bezvládný 39letý muž. Potápěčský tým newyorských hasičů jeho tělo vyzvedl a po převozu do nemocnice byl muž prohlášen za mrtvého, uvedla policie.

New York postihl silný déšť, na některých místech vyvolal záplavy. (30. října 2025)
New York postihl silný déšť, na některých místech vyvolal záplavy. (30. října 2025)
New York postihl silný déšť, na některých místech vyvolal záplavy. (30. října 2025)
New York postihl silný déšť, na některých místech vyvolal záplavy. (30. října 2025)
5 fotografií

Ve čtvrti Washington Heights v severní části Manhattanu bylo podle ní nalezeno tělo 43letého muže v zatopené kotelně. Policie oba incidenty vyšetřuje.

V Central Parku ve čtvrtek spadlo 45,7 milimetru srážek, uvedla národní meteorologická služba (NWS) podle úřadu pro krizové řízení města New York. Podle předběžných údajů by se mohlo jednat o překonání rekordu z roku 1917.

OBRAZEM: Záplava barev mezi mrakodrapy. Newyorský Central Park na podzim ohromí

Bouře, která nepustila do USA Melissu

Videa pořízená ve městě podle stanice ABC News zachytila ponořená vozidla a vodu valící se do některých stanic metra v Brooklynu, stejně jako zaplavené ulice v Queensu.

Chaos v newyorském metru. Do vozů vtrhla velká voda, lidé vyskakovali na sedačky

Kvůli počasí bylo zrušeno více než 1000 letů, převážně na severovýchodě země. Mezinárodní letiště Johna Kennedyho a letiště LaGuardia, obě v Queensu, také zaznamenala zpoždění letů kvůli větru.

Déšť a vítr nezpůsobil hurikán Melissa, který v posledních dnech udeřil v Karibiku, ale bouřkový systém, který se pohybuje severovýchodem USA a je jedním z faktorů, které udržují Melissu daleko od USA.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Tradice dostihů ohrožena. Areál v Chuchli se nedohodl se státem na nájmu

Dostihový a jezdecký areál v pražské Chuchli začal rozesílat výpovědi svým nájemcům a uživatelům. Společnost Chuchle Arena Praha se nedohodla s ministerstvem zemědělství na nové nájemní smlouvě....

31. října 2025  13:01,  aktualizováno  13:33

Řidič kamionu vyměnil návěsy. Pak ohlásil, že mu ukradli motory za 35 milionů

Kriminalisté objasnili krádež, při níž zmizela z návěsu kamionu zhruba stovka motorů za 35 milionů korun. Jednapadesátiletý šofér ji nahlásil na jaře na Trutnovsku. Zásilku zboží cizinec vezl z...

31. října 2025  13:27

New York pod vodou, dva mrtví. V Central Parku déšť překonal rekord z roku 1917

Dva lidé ve čtvrtek zemřeli v zatopených sklepech v New Yorku poté, co části velkoměsta na východním pobřeží Spojených států postihl vydatný déšť. Voda zaplavila také některé ulice a stanice metra,...

31. října 2025  13:25

Ruští strážci morálky brojí proti Halloweenu. Násilí je neruské, tvrdí

Ruští obránci tradičních hodnot se pustili do útoku proti Halloweenu. Úředníci a aktivisté napříč zemí žádají učitele a podniky, aby od oslav svátku upustili. Halloween označují za satanský, neruský...

31. října 2025  13:14

Univerzitu Karlovu povede Jiří Zima, porazil dosavadní rektorku Králíčkovou

Univerzitu Karlovu (UK) povede následující čtyři roky dlouholetý děkan Přírodovědecké fakulty a analytický chemik Jiří Zima. Ve druhém kole ho počtem 40 hlasů zvolili členové Akademického senátu...

31. října 2025  11:37,  aktualizováno  13:05

Migrant s nožem? Kampaň SPD se podobá nacistické propagandě, uvedl soud

Nejvyšší správní soud se v pátečním rozhodnutí postavil kriticky k volební kampani SPD, která zobrazuje migranty, stížnost voličky ze Středočeského kraje přesto zamítl. Kampaň se přitom podle NSS...

31. října 2025  12:24,  aktualizováno  12:50

VIDEO: Ukrajinec prorazil dvoje závory a před odvodem prchnul do Maďarska

Muž povolaný do ukrajinské armády uprchl ze země poté, co v autě dramaticky překonal hranice v Zakarpatské oblasti. Na kontrolním stanovišti prorazil závory a projel do Maďarska. Z Ukrajiny už...

31. října 2025  12:46

Bál se rituálu a spáchal sebevraždu. Policie uzavřela případ člena kutnohorské sekty

Policisté uzavřeli případ úmrtí muže, který se hlásil ke kutnohorské sektě. František J. spáchal sebevraždu v roce 2022 údajně kvůli strachu z lesního rituálu, který sekta prováděla u hradu Český...

31. října 2025  12:42

Na čerpací stanici v Německu vzplála cisterna, zranění utrpěli čtyři lidé

V pátek dopoledne došlo k výbuchu v areálu čerpací stanici v Castrop-Rauxelu v německém Severním Porýní-Vestfálsku. Na místě vypukl požár poté, co se zde vzňal návěs cisterny. Zranění utrpěli čtyři...

31. října 2025  9:25,  aktualizováno  12:01

Jako v devadesátkách, přirovnal soudce pohřbení muže v parku. Padly výjimečné tresty

Za nájemnou vraždu Arména, pochovaného v hrobě v parku na Vidouli a přípravu další vraždy v pátek dopoledne senát Městského soudu v Praze poslal Richarda Svobodu na 28 let do věznice s nejpřísnějším...

31. října 2025  9:33,  aktualizováno 

Drzí kyberšmejdi v telefonátu zastrašovali, vyděšená žena jim poslala milion

Policie v Moravskoslezském kraji zveřejnila telefonní hovor s nezměněnými hlasy podvodníků, který dokazuje, že kyberšmejdi ve snaze lidi podvést a dostat z nich peníze notně přitvrzují. Dokonce...

31. října 2025  11:59

Při nabíjení elektrokoloběžky začala hořet garáž. Škoda činí 1,5 milionu

Čtyři jednotky hasičů bojovaly v noci na pátek s požárem garáže u rodinného domu ve Starém Plzenci u Plzně. Kromě garáže plameny poškodily i dvě auta a motorky. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na...

31. října 2025  11:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.