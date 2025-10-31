V Brooklynu byl v zatopeném sklepě nalezen bezvládný 39letý muž. Potápěčský tým newyorských hasičů jeho tělo vyzvedl a po převozu do nemocnice byl muž prohlášen za mrtvého, uvedla policie.
Ve čtvrti Washington Heights v severní části Manhattanu bylo podle ní nalezeno tělo 43letého muže v zatopené kotelně. Policie oba incidenty vyšetřuje.
V Central Parku ve čtvrtek spadlo 45,7 milimetru srážek, uvedla národní meteorologická služba (NWS) podle úřadu pro krizové řízení města New York. Podle předběžných údajů by se mohlo jednat o překonání rekordu z roku 1917.
Bouře, která nepustila do USA Melissu
Videa pořízená ve městě podle stanice ABC News zachytila ponořená vozidla a vodu valící se do některých stanic metra v Brooklynu, stejně jako zaplavené ulice v Queensu.
Kvůli počasí bylo zrušeno více než 1000 letů, převážně na severovýchodě země. Mezinárodní letiště Johna Kennedyho a letiště LaGuardia, obě v Queensu, také zaznamenala zpoždění letů kvůli větru.
Déšť a vítr nezpůsobil hurikán Melissa, který v posledních dnech udeřil v Karibiku, ale bouřkový systém, který se pohybuje severovýchodem USA a je jedním z faktorů, které udržují Melissu daleko od USA.