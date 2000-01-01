náhledy
Central Park uprostřed newyorského Manhattanu patří mezi nejvíce fotografovaná místa světa. Ačkoli co do velikosti se mezi newyorskými parky řadí až na šesté místo, v počtu návštěvníků je první. Ročně ho navštíví asi 42 milionů lidí. Na podzim v parku panuje ojedinělá atmosféra, jelikož je plný nádherně zbarvených stromů. Jejich aktuální zbarvení lze sledovat na webu https://www.centralparknyc.org/peak-fall-foliage-map
Autor: Profimedia.cz
První části Central Parku byly pro veřejnost otevřeny v roce 1858; je nejstarším americkým veřejným městským parkem. Celý areál byl dokončen v roce 1876.
Park má tvar obdélníku a jeho rozloha činí téměř tři a půl kilometru čtverečních. Je rozdělen na tři části: North End, Mid-Park a South End a prochází přes něj několik ulic.
Park láká turisty především svou polohou, velkým množstvím tras s krásnými výhledy a nejrůznějšími dalšími aktivitami pro všechny věkové kategorie. Nachází se v něm osm umělých rybníků, louky i malé lesoparky.
Central park nabízí pestré sportovní a kulturní vyžití. Desetikilometrovou cestu okolo parku využívají běžci, cyklisté a bruslaři, především přes víkendy po 19. hodině, kdy je zastavena automobilová doprava. Také je možnost si zabruslit na dvou stadionech nebo hrát hry na travnatých plochách.
V parku se často pořádají různé kulturní akce jako například divadelní představení „Shakespeare in the Park“. Na Fifth Avenue se pak vyskytuje malá Central Park Zoo s exotickými zvířaty, která se objevila například ve filmu Madagascar z roku 2005. Tvůrci ze studia DreamWorks zoo záměrně stylizovali, skutečná zoo je oproti té filmové poměrně malá a je v ní jen pár výběhů.
Park patří mezi nejznámější městské parky na světě, objevil se v mnoha v různých filmech jako Avengers (2012) nebo Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).
Central Park má vliv na trh s nemovitostmi na Manhattanu – možnost výhledu na něj zásadně ovlivňuje cenu dané budovy nebo bytu v jeho okolí. Byty v nejvyšších patrech s nejlepším výhledem na Central Park se stávají domovy celebrit a boháčů z celého světa a cení se na jednotky milionů dolarů za byt, ty nejlepší stojí i nad 10 milionů.
Central Park má vlastní stanici policejního sboru New York City Police Department. Organizace Central Park Conservancy občas najímá sezónní strážníky Parks Enforcement Patrol, aby chránili určité objekty, jako například Conservatory Garden. V roce 2025 provozovatel parku vytvořil jednotku, která se zabývá otázkami kvality života a pomáhá bezdomovcům.
V Central Parku působí i bezplatná dobrovolnická záchranná služba. Jednotka provozuje rychlou zásahovou hlídku s jízdními koly, sanitkami a terénním vozidlem. Před založením jednotky v roce 1975 trvalo městské záchranné službě často více než 30 minut, než reagovala na incidenty v parku.
Podle studie z roku 2013 na území parku žije 571 živočišných druhů. Četně zastoupené je hlavně ptactvo a turisty oblíbené veverky.
