OBRAZEM: Záplava barev mezi mrakodrapy. Newyorský Central Park na podzim ohromí
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...
Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor
Premiér Petr Fiala skončí v čele ODS a nebude už kandidovat na předsedu. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto...
Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU
Na budovách vysokých škol a univerzit v Česku se objevily palestinské vlajky. Jedna je například na budově pražské UMPRUM. Další na budově Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) nebo na filozofické...
Jak často pracují europoslanci? Podívejte se, jak si vedou ti čeští
Přemýšleli jste, kteří poslanci Evropského parlamentu skutečně dělají svou práci? Nejste sami, píše belgický server Brussels Times. Navzdory tomu, že europoslanec za měsíc vydělá bezmála 200 tisíc...
S operacemi kolen pomáhá i robot. Zkracuje pobyt v nemocnici o polovinu
Pacienti by po roboticky asistované operaci kolena mohli z nemocnice v budoucnu odcházet už po třech dnech, nyní je to průměrně šest dnů. Technologie, která umožňuje přesnější operaci, rychlejší...
Starostku v Německu pobodali: policie odvedla adoptivního syna v poutech
Ve městě Herdecke na západě Německa v úterý byla nově zvolená starostka pobodána nožem. Sociální demokratka Iris Stalzerová je podle médií v kritickém stavu. Kancléř Friedrich Merz čin odsoudil a...
Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stála
Srážka s člověkem, pravděpodobně sebevrahem, zastavila v úterý před polednem provoz na mezinárodní trati do Rakouska. Ke smrtelném střetu došlo u Podivína na Břeclavsku. Mezinárodní vlaky a expresy...
Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády, řekl šéf lidovců Výborný
Lidovci chtějí být tvrdou, nekompromisní, ale zároveň slušnou opozicí, vyhlásili po prvním jednání svého poslaneckého klubu. „Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády,“ řekl předseda lidovců Marek...
Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí
Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...
Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek
Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...
Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů
Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...
Kulatina z převráceného náklaďáku spadla na koleje, vlaky několik hodin stály
Kulatina z převráceného přívěsu nákladního vozu zasypala ráno železniční trať na Sokolovsku. Nehoda se stala na silnici mezi Kraslicemi a Rotavou. Doprava na trati mezi Sokolovem a německým...
Policejní prezident o stíhání nerozhoduje, reaguje Vondrášek na nařčení Okamury
Hnutí SPD by v případě vstupu do vlády usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Po úterním zasedání poslaneckého klubu SPD to ve Sněmovně řekl šéf hnutí Tomio Okamura. Zdůvodnil...