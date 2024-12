Chytil agresivního bezdomovce za krk, ten zemřel. Teď exmariňáka osvobodili

Případ se odehrál 1. května 2023, kdy Jordan Neely na Manhattanu nastoupil do metra, odhodil na zem svou bundu, prohlásil, že má hlad a žízeň a také, že mu nezáleží na tom, jestli zemře, nebo půjde do vězení. Podle některých svědků incidentu se pokoušel napadnout spolucestující, nebo alespoň dával najevo, že by jim mohl ublížit.

Penny ho vzal pod krkem, a držel ho tak zhruba šest minut, podle svých slov proto, aby dotyčný nikomu neublížil. Zranit ho prý nechtěl.

Třicetiletý Neely, který měl těžké dětství a trpěl psychickými problémy, ale upadl do bezvědomí a zemřel.

Případ v USA výrazně rezonoval a před budovou soudu se opakovaně uskutečnily protesty podporovatelů Pennyho i jeho odpůrců.

Mnozí politici Republikánské strany včetně floridského guvernéra Rona DeSantise prezentovali Pennyho jako hrdinu a sbírka na jeho právní výdaje přitáhla miliony dolarů. Naproti tomu řada demokratů jeho zákrok hodnotila jako přehnaný.