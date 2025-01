V New Orleans autem útočil bývalý voják, inspirovat ho měl Islámský stát

V New Orleans do davu najelo vozidlo, zabilo deset lidí. (1. ledna 2025) | foto: ČTK

Útok z noci na středu, který FBI vyšetřuje jako teroristický, je podle deníku The New York Times (NYT) nejhorším takovýmto incidentem ve Spojených státech za poslední více než rok. Pachatel zabil nejméně 15 lidí, když najel nákladním autem do davu lidí slavících příchod nového roku v centru New Orleans. Dalších asi 30 utrpělo zranění, útočníka záhy zastřelila policie.

„Těla, těla po celé ulici, všichni křičeli a ječeli,“ popsal následky činu 18letý Zion Parsons z nedalekého Gulfportu, jehož kamarádka přišla o život. „Je to jako ve válečné zóně,“ řekl americkým médiím. Mezi mrtvými a zraněnými bylo podle nich několik lidí mladších 20 let, ale také 37letý otec dvou dětí z města Baton Rouge.

Agentura AP napsala, že na dané ulici v době útoku nebyly aktivované vysouvací sloupky na ochranu chodců, protože je město aktuálně vyměňuje. U vjezdu do ulice místo toho stálo policejní auto, pachatel jej ale objel po chodníku.

Vyšetřovatelé jej identifikovali jako 42letého amerického občana z Texasu jménem Shamsud-Din Jabbar. Muž, který se prezentoval jako jeho mladší bratr, podle NYT řekl, že Jabbar byl od mládí muslimem. Podle médií v letech 2007 až 2015 pracoval pro armádu mimo jiné jako počítačový specialista a jeden rok strávil v Afghánistánu. Po odchodu z ozbrojených sil studoval na univerzitě v Georgii a svěřil se tamnímu studentskému listu, že je pro něj těžké zvyknout si na život civilisty. Soudní záznamy podle AP ukazují, že se později dostal do finančních problémů a také ztroskotalo jeho manželství.

Na ulici Bourbon Street, která je vyhlášená jako centrum nočního života, útočil půjčeným autem typu pick-up, v němž se našla vlajka IS. Také v něm byly nalezeny zbraně a zařízení, které se jevilo jako podomácku vyrobená výbušnina. Další takovéto předměty našla policie jinde ve Francouzské čtvrti New Orleans, kde se incident odehrál.

„FBI mě rovněž informoval, že jen hodiny před útokem (Jabbar) nahrál videa na sociální sítě, která naznačují, že byl inspirován IS, a vyjadřoval touhu zabíjet,“ řekl Biden při krátkém prohlášení před kamerami.

Noční útok označil za nechutný a zároveň vyzval Američany, aby o něm nečinili nepodložené závěry. FBI ve spolupráci s dalšími složkami vyšetřuje nejrůznější okolnosti včetně podezření, že pachatel nejednal sám, řekl Biden. Úřady se podle něj také snaží zjistit, zda mohlo krveprolití v New Orleans souviset s výbuchem vozu automobilky Tesla před Trumpovým hotelem v Las Vegas.

O takovéto souvislosti předtím spekuloval na své sociální síti X šéf Tesly Elon Musk, který je zároveň blízkým spolupracovníkem Trumpa. Přišel při tom s tvrzením, že auto použité v New Orleans i vůz Cybertruck, který ve středu ráno explodoval před hotelem, byly zapůjčené skrze platformu Turo umožňující jednotlivcům pronajímat svá vozidla. Tuto informaci poté potvrdil deník NYT a následně také samotná společnost Turo.

Výbuch v Las Vegas podle úřadů zabil osobu, která byla v autě, a zranil dalších sedm lidí. Trump ani Musk ve městě v dané době nebyli. Televize CNN a CBS s odvoláním na nejmenované zdroje informovaly, že incident je vyšetřován jako možný teroristický čin. Záběry z místa ukazují, že korba vozidla byla plná nádob na palivo a zbytků pyrotechniky. Kdo tyto předměty do auta umístil a proč, není jasné, policie ani po několika hodinách zabitou osobu neidentifikovala.