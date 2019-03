Na jihu USA vjelo auto do skupiny cyklistů, dva na místě zemřeli

10:38 , aktualizováno 10:38

Dva lidé zemřeli po poté, co je v sobotu večer na rušné třídě v New Orleans na jihu USA srazilo auto. Dalších šest lidí je zraněných. Řidiče vozu policie zadržela a zjišťuje, zda nebyl pod vlivem alkoholu či drog. Přesná příčina tragédie je zatím nejasná.

